وفاقی حکومت نے ملک میں ڈرون اڑانے پر پابندی لگا دی
حکومت پاکستان نے ملک بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ پابندی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر لگائی گئی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹا جا سکے اور عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔
وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکشن میں کہا گیا ہے کہ کمرشل یا تفریحی مقامات پر بھی ڈرون اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکام کے مطابق ڈرون کے غلط استعمال سے سیکیورٹی خدشات پیدا ہو سکتے ہیں، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اس فیصلے پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں۔ متعلقہ اداروں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں نگرانی کریں اور پابندی پر عمل کروائیں۔
حکومتی ذرائع کے مطابق صورتحال کا جائزہ جاری رہے گا اور ضرورت پڑنے پر مزید اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس پابندی کا احترام کریں اور قانون پر عمل کریں۔