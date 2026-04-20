سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں آپریشن، فتنہ الخوارج کے 2 دہشتگرد ہلاک

سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں آپریشن، فتنہ الخوارج کے 2 دہشتگرد ہلاک
بنوں میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 2 دہشتگرد ہلاک کر دیے گئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بنوں میں سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد ہلاک کر دیے گئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشتگردوں کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا، جن میں رنگ لیڈر وحید اللہ عرف مختیار بھی شامل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن میں ایک خودکش بمبار بھی مارا گیا۔
ترجمان کے مطابق کارروائی کے دوران خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ہلاک دہشتگرد وحید اللہ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں مطلوب ترین تھا۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ مذکورہ دہشتگرد 21 فروری 2026 کے حملے کا مرکزی سہولت کار بھی تھا، جس میں لیفٹیننٹ کرنل گل فراز شہید ہوئے تھے۔
ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے ایک بڑے سانحے کو ناکام بنا دیا گیا، جبکہ علاقے میں کلیئرنس (سینیٹائزیشن) آپریشن جاری ہے۔
آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عزمِ استحکام کے تحت ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کا عزم برقرار ہے۔
دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتہائی مطلوب دہشتگردوں کے خاتمے پر بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں
محسن نقوی کا کہنا تھا کہ قوم کو سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں پر فخر ہے اور پوری قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔