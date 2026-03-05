ایران میں ایمرجنسی اجلاس، مجتبیٰ خامنہ ای کو نیا سپریم لیڈر بنانے کا اعلان جلد متوقع
ایران کی مجلس خبرگان نے آج ایمرجنسی اجلاس بلایا ہے، جس میں مرحوم سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو نیا سپریم لیڈر مقرر کرنے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔
ایرانی خبر رساں ادارے ایران انٹرنیشنل کے مطابق، اجلاس کے کچھ ارکان اس اقدام کے خلاف ہیں اور انہیں تشویش ہے کہ یہ وراثتی قیادت کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اسمبلی کے بعض ارکان نے اجلاس میں شرکت سے انکار کیا ہے کیونکہ ان پر ایران کی اسلامی انقلاب گارڈز کے دباؤ کے بارے میں خدشات ہیں۔ اجلاس منگل کو پہلے بھی ہوا تھا، لیکن اسرائیلی فضائی حملوں کے باعث قُم میں اسمبلی کی عمارت کو نشانہ بنایا جانے کے بعد اجلاس مختصر کر دیا گیا۔
جمعرات کے اجلاس کو آن لائن منعقد کیا جائے گا اور قُم میں فاطمہ معصومہ کے مزار کے قریب ایک عمارت سے اسے منظم کیا جائے گا۔ کچھ ارکان جو قُم میں مقیم ہیں، وہ ذاتی طور پر شرکت کر سکتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق، اجلاس کے مخالف ارکان نے اسمبلی کے چیئرمین اور قیادت سے رابطہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کو نیا لیڈر قرار دینے سے عوام میں تشویش پیدا ہو سکتی ہے اور اسلامی جمہوریہ میں وراثتی قیادت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔
ایک رکن نے کہا کہ علی خامنہ ای اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی قیادت کے خیال سے مطمئن نہیں تھے اور کبھی اسے زیر بحث آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔
دوسرے رکن کا کہنا تھا کہ مجتبیٰ خامنہ ای کے پاس واضح مذہبی اور فقہی حیثیت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اسے سپریم لیڈر بنانے کی مذہبی جوازیت مشکوک ہو سکتی ہے۔ مخالف ارکان چاہتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہ ای اپنا نام واپس لے اور جمعرات کے اجلاس میں دوبارہ ووٹنگ ہو۔
ذرائع نے مزید کہا کہ اگر مجتبیٰ خامنہ ای نے پیچھے نہ ہٹا تو کچھ ارکان اس انتخابی عمل کو ’غیر معتبر‘ قرار دے سکتے ہیں، جس سے حکومتی سطح پر تقسیم مزید گہری ہو سکتی ہے اور اسلامی جمہوریہ کی قانونی و مذہبی جوازیت پر سوالات بڑھ سکتے ہیں۔