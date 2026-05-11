ایران کے وزیرِ خارجہ کا 24 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ سعودی ہم منصب سے رابطہ
مشرقِ وسطیٰ میں بدلتی ہوئی سفارتی صورتحال کے دوران ایران اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی اور ثالثی کوششوں کے تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان مسلسل مشاورت جاری ہے۔
ایرانی خبر رساں ادارے ’ارنا‘ کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی رابطوں میں غیر معمولی تیزی دیکھی جا رہی ہے، جہاں ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے صرف 24 گھنٹوں کے دوران دوسری مرتبہ اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔
دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی تازہ گفتگو میں خطے کی مجموعی صورتِ حال، حالیہ علاقائی پیش رفت اور ایران اور امریکا کے درمیان جاری سفارتی عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران پاکستان کی ثالثی میں جاری مذاکراتی کوششوں اور ان کی تازہ ترین پیش رفت پر بھی مشاورت کی گئی۔
رپورٹس کے مطابق عباس عراقچی اور شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان اس سے قبل بھی رابطہ ہوا تھا، جس کے بعد 24 گھنٹوں میں یہ دوسرا ٹیلی فونک رابطہ ہے، جو خطے میں بڑھتی ہوئی سفارتی سرگرمیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
اس سے قبل 10 مئی کو بھی ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب، قطر اور نیدرلینڈز کے اپنے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے کیے تھے، جن میں مشرقِ وسطیٰ کی تازہ ترین علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔
تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے یہ رابطے خطے میں سفارتی ہم آہنگی اور بالواسطہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایران اور امریکا کے درمیان کشیدہ تعلقات کے باعث علاقائی ممالک کا کردار مزید اہم ہو گیا ہے۔