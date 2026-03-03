ایپل نے سستا ترین آئی فون ’17 ای‘ تعارف کرا دیا، قیمت اور فیچرز کیا ہیں؟
ٹیکنالوجی کی دنیا کی مشہور کمپنی ’ایپل‘ نے پیر کے روز اپنے نئے اور سستے اسمارٹ فون ’آئی فون 17 ای‘ متعارف کرا دیا ہے تاکہ ان خدشات کو دور کیا جا سکے کہ کمپنی مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئی ہے۔
اس نئے فون کی قیمت 599 ڈالر (تقریباً ایک لاکھ 68 ہزار پاکستانی روپے) سے شروع ہوتی ہے جو کہ اصل آئی فون 17 کے مقابلے میں 200 ڈالر کم ہے۔
اگرچہ اس میں مہنگے ماڈل والا ہی طاقتور پروسیسر لگایا گیا ہے لیکن اس کی اسکرین تھوڑی چھوٹی رکھی گئی ہے۔
اس فون کے پیچھے دو کے بجائے ایک کیمرہ ہے اور اس میں ڈائنامک آئی لینڈ کا فیچر بھی موجود نہیں ہے۔
یہ نیا فون 11 مارچ سے فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔
عام طور پر ایپل ہر سال اپنے سستے فون متعارف نہیں کرواتا لیکن گزشتہ سال آئی فون 16 ای کی کامیابی کے بعد کمپنی نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ صارفین اب کم قیمت والے آئی فونز میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔
ایپل کے سربراہ ٹم کک کے مطابق آئی فون کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے اور گزشتہ سال بڑی تعداد میں اینڈرائیڈ صارفین نے اپنا فون چھوڑ کر آئی فون کو اپنایا۔
آئی فون 17 ای کا مقصد ان صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے جو پرانے ماڈل استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ایپل کے نئے اے آئی فیچرز سے فائدہ اٹھا سکیں۔
یہ نیا فون ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب پوری دنیا میں اسمارٹ فونز کی صنعت کو مشکلات کا سامنا ہے اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس سال کی پہلی سہ ماہی میں عالمی مارکیٹ میں تقریباً 7 فیصد تک کمی آ سکتی ہے۔
تاہم ایپل کے لیے یہ سال بہت اہم ہے کیونکہ کمپنی اپنی مشہور آواز والی اسسٹنٹ سری (Siri) کو گوگل کے جیمنائی ماڈل کے ذریعے اپ ڈیٹ کرنے جا رہی ہے اور جلد ہی ایپل کا پہلا فولڈ ایبل فون بھی سامنے آ سکتا ہے۔
آئی فون 17 ای کالے، سفید اور گلابی رنگوں میں دستیاب ہوگا جس میں میموری بھی زیادہ دی گئی ہے اور اس کا انٹرنیٹ موڈیم پچھلے ماڈل کے مقابلے میں دو گنا زیادہ تیز ہے۔
اس کے ساتھ ہی ایپل نے نئے آئی پیڈ ایئر کا بھی اعلان کیا ہے۔