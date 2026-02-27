ٹی 20 ورلڈ کپ: بھارتی ٹیم میں شامل اہم کھلاڑی کے والد انتقال کرگئے

کرکٹر کے والد کے انتقال کی خبر کے بعد کرکٹ حلقوں اور مداحوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
ویب ڈیسک
شائع 27 فروری 2026 08:39pm
کھیل

آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے بھارتی ٹیم میں شامل کرکٹر رنکو سنگھ کے والد طویل علالت کے بعد انتقال کرگئے ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق رنکو سنگھ کے والد کھانچند سنگھ طویل عرصے سے جگر کے کینسر میں مبتلا تھے اور نئی دہلی کے نواحی علاقے میں واقع ایک اسپتال میں آج صبح انتقال کر گئے۔

مڈل آرڈر بلے باز رِنکو سنگھ نے اپنے والد کے انتقال کے باعث عارضی طور پر اسکواڈ چھوڑ دیا ہے۔ کرکٹر کے والد کے انتقال کی خبر کے بعد کرکٹ حلقوں اور مداحوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

سابق کپتان ویرات کوہلی نے رنکو سنگھ کے والد کے انتقال پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

دیگر سابق کرکٹرز نے بھی رِنکو کے والد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا، ہربھجن سنگھ نے اسے خاندان کے لیے کڑا وقت قرار دیا۔

واضح رہے کہ رِنکو سنگھ سپر آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سپر ایٹ مرحلے میں زمبابوے کے خلاف میچ سے قبل دوبارہ ٹیم کو جوائن کر چکے تھے تاہم وہ چنئی میں کھیلے گئے اس میچ کی پلیئنگ الیون کا حصہ نہیں بنے تھے۔ اس میچ میں بھارت نے زمبابوے کو 72 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر اہم جیت حاصل کی۔

india Zimbabwe ICC T20 World Cup India vs Zimbabwe T20 world cup 2026 icc t20 world cup 2026 rinku singh ICC Men’s T20 World Cup 2026 t20 world cup super 8 rinku singh father passed away
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین