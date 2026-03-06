پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے بنگلہ دیش ٹیم کا اعلان، بڑے ناموں کی چھٹی
پاکستان کے خلاف 11 سے 15 مارچ تک ڈھاکا میں شیڈول ہوم ون ڈے سیریز کے لیے بنگلہ دیش کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
جمعے کو بنگلا دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے پاکستان کے خلاف تین میچوں پر مشتمل ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، ٹیم کی قیادت مہدی حسن میراز کو سونپی گئی ہے جب کہ آل راؤنڈر عفیف حسین کو دوبارہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز 11 مارچ سے ڈھاکا میں شروع ہوگی۔ سیریز کے تمام میچز شیرِ بنگلا نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے جب کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا ون ڈے بالترتیب 11، 13 اور 15 مارچ کو ہوگا۔
اس سیریز کے لیے اعلان کردہ بنگلہ دیشی اسکواڈ میں سب سے نمایاں واپسی عفیف حسین کی ہے، جو آخری بار دسمبر 2024 میں ون ڈے میچ کھیلے تھے۔ ٹیم انتظامیہ کا خیال ہے کہ ان کی شمولیت مڈل آرڈر کو مزید مضبوط بنائے گی۔
دوسری جانب مہیدُل اسلام بھویان کو بھی اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا ہے، وہ اکتوبر 2025 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلی گئی ون ڈے سیریز میں بھی ٹیم کا حصہ تھے۔
بنگلہ دیش کے سلیکشن پینل کے چیئرمین غازی اشرف حسین کے مطابق لٹن داس کو حالیہ کمزور فارم کے باوجود اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لٹن داس کوچز کے ساتھ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ٹیم کو امید ہے کہ وہ جلد اپنی بہترین فارم میں واپس آئیں گے۔
غازی اشرف حسین نے عفیف حسین کی واپسی کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ تجربہ کار کھلاڑی ہیں اور اس وقت اچھی فارم میں دکھائی دے رہے ہیں تاہم گزشتہ اسکواڈ کا حصہ رہنے والے چند کھلاڑی اس بار ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے، جن میں نورالحسن، جاکر علی اور شمیم حسین شامل ہیں۔
اس کے علاوہ حسن محمود اور تنزیم حسن ثاقب انجری کے باعث دستیاب نہیں ہوں گے۔ حسن محمود ٹینس ایلبو کی تکلیف سے صحت یاب ہو رہے ہیں جب کہ تنزیم حسن ثاقب کمر کی انجری کا شکار ہیں۔ ٹیم انتظامیہ کے مطابق دونوں کھلاڑیوں کی ماہ کے آخر تک مکمل فٹ ہونے کی توقع ہے۔
پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے بنگلہ دیش کے 15 رکنی اسکواڈ میں مہدی حسن میراز (کپتان)، سومیا سرکار، سیف حسن، تنزید حسن، نجم الحسن شانتو، توحید ہردوئے، لٹن داس، عفیف حسین، مہیدُل اسلام بھویان، رشاد حسین، تنویر اسلام، مستفیض الرحمٰن، تسکین احمد، شرف الاسلام اور نہید رانا شامل ہیں۔