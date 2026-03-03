صارفین کے لیے بُری خبر، ملک بھر میں بجلی کی قیمت میں اضافہ

اکتوبر تا دسمبر 2025 بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے، ذرائع
03 مارچ 2026
پاکستان

ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر سامنے آ گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 35 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔

نیپرا کی جانب سے جاری کردہ فیصلے کے مطابق اکتوبر تا دسمبر 2025 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔

اتھارٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس اضافے کا اطلاق مارچ سے مئی 2026 تک تین ماہ کے لیے ہوگا۔

فیصلے کے تحت صارفین کو آئندہ ماہ سے بجلی کے بلوں میں اضافی ادائیگی کرنا ہوگی، جس کا اطلاق مقررہ مدت تک جاری رہے گا۔ نیپرا کے مطابق یہ اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔

