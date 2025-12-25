پاکستان پھر سے عالمی توجہ کا مرکز بن گیا، امریکی جریدے کا اعتراف
امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ 2025 میں پاکستان کئی برسوں بعد دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ میگزین کے مطابق یہ سال پاکستان کے لیے اسٹریٹیجک واپسی اور عسکری اعتماد کی بحالی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔
امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دیا ہے۔ میگزین کے مطابق 2025 پاکستان کیلئے اسٹریٹجک میدان میں خود کو منوانے اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا ہے۔
میگزین کے پاکستانی عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دوٹوک مؤقف اختیار کیا کہ جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔
دی ڈپلومیٹ کے مطابق آرمی چیف کا یہ پیغام انتہا پسندی کے خلاف ایک اہم سنگِ میل قرار پایا۔
میگزین کے مطابق 2025 میں پاکستانی عسکری قیادت نے ریاستی مفادات کے بھرپور تحفظ کے لیے مؤثر حکمتِ عملی اپنائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عسکری قیادت کے وژن نے ریاستی رِٹ اور نظم و ضبط کےفروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدہ صورتحال میں پاکستان نے عالمی توجہ حاصل کی اور پاکستانی افواج کی شاندار کارکردگی نے خطے میں عسکری توازن کو واضح کیا۔
میگزین کے مطابق افواجِ پاکستان نے بھارتی مہم جوئی کا مؤثر جواب دیا جس کے اثرات بھارت اور امریکا کے تعلقات پر بھی مرتب ہوئے۔
دی ڈپلومیٹ نے مشرقِ وسطیٰ میں پاکستان کے دفاعی معاہدوں کو بڑی اسٹریٹجک پیشرفت قرار دیا ہے۔