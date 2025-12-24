اسلام آباد: چینی خاتون کی عمارت کی چھت سے کود کر مبینہ خود کشی
اسلام آباد پولیس نے چینی خاتون کی لاش اسپتال منتقل کرکے تحقیقات شروع کردیں
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جی ایٹ کے علاقے میں چینی خاتون نے مبینہ طور پر عمارت کی چھت سے کود کر خود کشی کرلی ہے۔
ذرائع کے مطابق چینی لڑکی وان رو پینگ جی ایٹ میں رہائشی عمارت کی چھت سے گرنے کے بعد جاں بحق ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ چینی لڑکی نے مبینہ طور پر چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ چھت سے گرنے پر چین سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے سر میں چوٹ آئی۔ چینی خاتون سے متعلق مزید بتایا گیا کہ وان رو پینگ وزٹ ویزا پر پاکستان آئی ہوئی تھی۔
اسلام آباد پولیس نے چینی خاتون کی لاش اسپتال منتقل کرکے تحقیقات شروع کردیں۔
