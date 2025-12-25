قلات میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 8 دہشت گرد ہلاک
بلوچستان میں سکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشنز کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 8 دہشتگردوں کو جہنم واصل کردیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق کے مطابق 24 دسمبر کو بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ اطلاعات تھیں کہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد علاقے میں موجود ہیں اور ایک خفیہ ٹھکانا استعمال کر رہے ہیں۔
کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کا ٹھکانا مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کردیا گیا۔
ذرائع کے مطابق ہلاک افراد مبینہ طور پر بھارتی سپانسرڈ نیٹ ورک سے منسلک تھے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں سرچ آپریشن مکمل کرلیا گیا جبکہ موقع سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔
حکام نے بتایا کہ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔