بلوچستان سے ملک بھر کے لیے ٹرین سروس معطل
سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کوئٹہ سے پشاور اور کراچی کے لیے ٹرینیں آج نہیں چلیں گی
بلوچستان سے اندرون ملک اور دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس سیکیورٹی خدشات کے باعث ایک دن کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔
سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوگی اور کوئٹہ سے کراچی کے لیے بولان میل بھی نہیں چلے گی۔
اس کے علاوہ سرحدی شہر چمن کے لیے چلنے والی چمن پسنجربھی آج مسافروں کو سہولت فراہم نہیں کرے گی۔
حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے ٹرین سروس کل سے معمول کے مطابق بحال ہو جائے گی اور مسافروں کو سہولت فراہم کی جائے گی۔
بلوچستان
quetta
train suspend
