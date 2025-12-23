مذاکرات کی بات کرنے والے پی ٹی آئی لیڈر عمران خان کے ساتھی نہیں: علیمہ

عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا واضح پیغام خیبر پختونخوا کی قیادت کو پہنچا دیا ہے: علیمہ خان
اپ ڈیٹ 23 دسمبر 2025 11:49am
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹٰ آئی) کے بانی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ پارٹی میں جو بھی رہنما مذاکرات کی بات کرتا ہے، وہ نہ تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور نہ ہی عمران خان کا ساتھی ہے۔

علیمہ خان نے منگل کو انسدادِ دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا واضح پیغام خیبر پختونخوا کی قیادت کو پہنچا دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی دو روزہ کانفرنس کے اعلامیے سے وہ لاعلم ہیں۔

انہوں نے توشہ خانہ کیس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف یہ ایک بوگس مقدمہ ہے۔

علیمہ خان نے مزید کہا کہ عمران خان نے پرسوں بھی قوم کے لیے ہر قربانی دینے، حتیٰ کہ شہادت قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہونے کا پیغام دیا ہے۔

علیمہ خان نے آخر میں بتایا کہ عمران خان کو 11 کتابیں بھجوائی گئی تھیں، تاہم جج کے مطابق ان میں سے 9 کتابیں انہیں موصول ہو چکی ہیں۔

