یوم قائد پر آئی ایس پی آر کا نیا ملی نغمہ ’’پیغامِ قائد‘‘جاری
یوم قائد کے موقع پر آئی ایس پی آر نے نیا ملی نغمہ ’’پیغامِ قائد‘‘ جاری کر دیا ہے۔
یہ نغمہ قائداعظم محمد علی جناح کے اقوال، قیامِ پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں اور تاریخی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے۔
نغمے میں قوم کی دشمنوں کے خلاف استقامت اور قومی جذبے کو اجاگر کیا گیا ہے اور قائداعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ نغمہ نہ صرف قائداعظم کے افکار کی تجدید کرتا ہے بلکہ پاکستان کے محفوظ اور باوقار مستقبل کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔
اس نغمے کے ذریعے نوجوان نسل کو قومی جذبہ، قربانیوں اور قیامِ پاکستان کی جدوجہد سے آگاہ کرنے کا مقصد بھی حاصل کیا گیا ہے۔
نغمہ ”پیغامِ قائد“ کی ریلیز کے بعد سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اسے قوم کی یک جہتی اور متحد کرنے والی کاوش قرار دیا ہے۔