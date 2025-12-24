نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا وزیراعظم کو خط؛ مذاکرات کے لیے شاہ محمود کی رہائی کا مطالبہ، عمران نظر انداز
سیاسی مفاہمت اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کی گئی پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں پر مشتمل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی (این ڈی سی) نے وزیر اعظم شہباز شریف کو باضابطہ خط ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سینئر رہنماؤں کو پیرول پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
اس خط پر پی ٹی آئی کے سابق رہنما محمود مولوی، عمران اسماعیل اور فواد چوہدری نے دستخط کیے ہیں، جنہوں نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ فواد چوہدری نے اس خط کی کاپی بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے۔
خط میں کمیٹی نے وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اسے ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور ادارہ جاتی بحرانوں کے تناظر میں ایک ”سنہری موقع“ قرار دیا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ خط میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ توجہ اس بات پر مرکوز رکھی گئی کہ اڈیالہ جیل سے باہر موجود سینئر قیادت ہی مذاکراتی عمل کے آغاز اور تسلسل میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔
خط میں سب سے اہم مطالبہ ان رہنماؤں کی رہائی کا ہے جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، ان میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور سابق سینیٹر اعجاز چوہدری شامل ہیں۔
کمیٹی نے کہا کہ ان رہنماؤں کو پیرول پر رہا کیا جائے تاکہ وہ مذاکراتی عمل میں مؤثر انداز سے حصہ لے سکیں اور قیادت فراہم کر سکیں۔
کمیٹی نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کا دارومدار عملی اعتماد سازی پر ہے، اور قید رہنماؤں کی رہائی ایک مثبت اور اعتماد پر مبنی ماحول پیدا کرے گی، جس سے مختلف سیاسی فریقین کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی میں مدد ملے گی۔
نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت پر اتفاق رائے قائم کرنے میں کردار ادا کریں، جو ملک میں طویل المدتی سیاسی استحکام اور معاشی بحالی کے لیے ناگزیر ہیں۔