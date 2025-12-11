پاکستان میں سونا مزید مہنگا، فی تولہ قیمت کتنی ہوگئی؟
پاکستان میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز سونے کی فی تولہ قیمت میں 500 روپے کا معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
سونے کی عالمی اور مقامی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے جب کہ چاندی کے نرخ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔
مقامی صرافہ مارکیٹوں میں جمعرات کو 24 قیراط کا حامل فی تولہ سونا 500 روپے مہنگا ہوکر 4 لاکھ 43 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔ اسی طرح 10 گرام سونا 428 روپے اضافے کے بعد 3 لاکھ 80 ہزار 282 روپے میں پر پہنچ گیا۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا، جہاں فی اونس سونا 5 ڈالر بڑھ کر 4212 ڈالر پر پہنچ گیا۔
اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت 85 روپے کے اضافے سے 6 ہزار 452 روپے کے ساتھ تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام چاندی کی قیمت 73 روپے کے اضافے سے 5 ہزار 531 روپے کی بلند ترین سطح پر آگئی۔
خیال رہے سونا خریدنا روایتی طور پر محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے جس کی قیمت افراط زر، سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے اوقات میں بڑھ جاتی ہے۔
اسے صدیوں سے کرنسی اور دولت کی شکل کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، جب سرمایہ کار دوسرے اثاثوں کے بارے میں غیر یقینی محسوس کرتے ہیں، تو وہ اکثر سونا خریدے ہیں۔
پاکستان میں گزشتہ برس سونے کی قیمت کے تعین کے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی گئی تھی جس کے تحت سونے کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ سے 20 ڈالر فی اونس زیادہ مقرر کی گئی۔