مقامی اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ

عالمی مارکیٹ میں بھی سونا فی اونس 27 ڈالر بڑھ کر چار ہزار 245 ڈالر کا ہوگیا
شائع 01 دسمبر 2025 02:46pm
کاروبار

مقامی اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد مقامی سطح پر سونا نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔

مقامی مارکیٹ میں 10 گرام سونا دو ہزار 315 روپے مہنگا ہونے کے بعد 3 لاکھ 80 ہزار 83 روپے کی قیمت تک جا پہنچا ہے۔

اسی طرح فی تولہ سونا دو ہزار 700 روپے اضافے کے بعد چار لاکھ 46 ہزار 862 روپے میں فروخت ہورہا ہے۔

دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا، جہاں فی اونس سونا 27 ڈالر بڑھ کر چار ہزار 245 ڈالر کا ہوگیا۔

واضح رہے کہ اس سے قبل ہفتے کو عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، تاہم آج بی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

