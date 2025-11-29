پاکستان میں سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ قیمت میں کتنا اضافہ ہوا؟

عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 53 ڈالر اضافے کے ساتھ 4218 ڈالرز فی اونس ہوگئی
مقامی اور عالمی دونوں مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں آج نمایاں اضافہ دیکھا گیا، جس کے باعث فی تولہ سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح کے قریب جا پہنچا ہے۔

عالمی مارکیٹ میں سونا 53 ڈالر بڑھ کر 4218 ڈالر فی اونس ہوگیا، جب کہ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 5300 روپے مہنگا ہو کر 4 لاکھ 44 ہزار 162 روپے تک جا پہنچا۔

مقامی صرافہ مارکیٹ کے مطابق، پاکستان میں فی تولہ سونا 5300 روپے بڑھ کر 4 لاکھ 44 ہزار 162 روپے کا ہوگیا۔

اسی طرح 10 گرام سونا بھی 4544 روپے مہنگا ہو کر 3 لاکھ 80 ہزار 797 روپے کا ہو گیا۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتیں مستحکم رہی تھیں، تاہم آج اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا۔

