سونے کی قیمت میں آج پھر بڑا اضافہ، فی تولہ قیمت کیا ہوگئی
سونے کی عالمی قیمت 22 ڈالر بڑھ کر 4334 ڈالر فی اونس ہوگئی
ملک بھر میں آج سونے کی قیمتوں میں پھر نمایاں اضافہ ہوگیا، جس کے باعث فی تولہ سونا 2,700 روپے مہنگا ہوگیا۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولری ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونا 4 لاکھ 53 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔
مسلسل کمی کے بعد سونا پھر چمک اُٹھا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 2315 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 88 ہزار 856 روپے ہے۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر سونے کی قیمت 22 ڈالر بڑھ کر 4334 ڈالر فی اونس ہو گئی ہے۔
Gold rates Pakistan
gold rate increase
gold world market
10 Gram Gold
per tola gold
مزید خبریں
پاکستان میں ہونے والی بیرونی سرمایہ کاری میں 25 فیصد کمی
حکومت سے مذاکرات کامیاب: گڈز ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان
پاکستان میں سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
برآمدات کا ہدف متنازع: حکومتی دعویٰ آئی ایم ایف کے اندازے سے کہیں کم
پاکستان کا عالمی اقتصادی بلاک برکس میں شمولیت کی خواہش کا اظہار
2026 میں اچھی کمائی کے لیے ان 50 کمپنیوں کے اسٹاکس پر نظر رکھیں
مقبول ترین