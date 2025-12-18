سونے کی قیمت میں آج پھر بڑا اضافہ، فی تولہ قیمت کیا ہوگئی

سونے کی عالمی قیمت 22 ڈالر بڑھ کر 4334 ڈالر فی اونس ہوگئی
شائع 18 دسمبر 2025 01:29pm
ملک بھر میں آج سونے کی قیمتوں میں پھر نمایاں اضافہ ہوگیا، جس کے باعث فی تولہ سونا 2,700 روپے مہنگا ہوگیا۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولری ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونا 4 لاکھ 53 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔

اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 2315 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 88 ہزار 856 روپے ہے۔

دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر سونے کی قیمت 22 ڈالر بڑھ کر 4334 ڈالر فی اونس ہو گئی ہے۔

