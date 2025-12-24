سونا مزید مہنگا: فی تولہ قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی
پاکستان میں سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور آج کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز بھی اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے نتیجے میں نرخ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 200 روپے کا بڑا اضافہ ہونے سے قیمت 4 لاکھ 72 ہزار 862 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔
اس طرح 10 گرام سونا ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ سے تجاوز کر گیا، 10 گرام سونے کی قیمت میں 1417 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 4 لاکھ 5 ہزار 402 روپے ہو گئی ہے۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونا 20 ڈالر کے اضافے کے بعد 4505 ڈالر فی اونس کی سطح پر آگیا۔
یاد رہے کہ گزشتہ روز سونے کے نرخ میں 8500 روپے کا اضافہ ہوا تھا، 3 دن میں سونے کے فی تولہ نرخ میں 23200 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔
چاندی کی فی تولہ قیمت بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے، چاندی کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ ہونے سے نئی فی تولہ قیمت 7705 روپے ہو گئی ہے۔
فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 428 روپے کے اضافے سے 6605 روپے کی بلند ترین سطح پر آگئی ہے۔