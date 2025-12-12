پاکستان میں سونے کی قیمت میں تاریخ ساز اضافہ، فی تولہ قیمت کیا ہوگئی؟
عالمی مارکیٹ سونے کی قیمت 107 ڈالر بڑھ کر 4 ہزار 319 ڈالر فی اونس ہوگئی
مقامی اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، پاکستان میں فی تولہ اور 10 گرام سونا نئی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے۔
مقامی صرافہ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے مطابق فی 10 گرام سونا 9 ہزار 174 روپے مہنگا ہو کر 3 لاکھ 89 ہزار 456 روپے کا ہوگیا۔
سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، فی تولہ قیمت کتنی ہو گئی؟
اسی طرح فی تولہ سونے کی قیمت میں 10 ہزار 700 روپے کا اضافہ ہوا جس کے بعد سونے کی نئی قیمت 4 لاکھ 54 ہزار 262 روپے مقرر کی گئی ہے۔
مقامی اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ
بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی سونے کے نرخ اوپر چلے گئے۔ عالمی قیمت 107 ڈالر بڑھ کر 4 ہزار 319 ڈالر فی اونس ہوگئی ہے۔
مقامی صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق سونا عالمی سطح پر بڑھتی اقتصادی بے یقینی کے باعث مسلسل اوپر جا رہا ہے، جس کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی پڑ رہے ہیں۔
gold price
gold market
Gold rates Pakistan
gold rate increase
gold world market
