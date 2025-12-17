پاکستان میں سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

سونے کی عالمی قیمت 27ڈالر بڑھ کر 4312 ڈالر فی اونس ہوگئی
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 17 دسمبر 2025 03:31pm
مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافےکے بعد پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 2700 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولری ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونا 4 لاکھ 53 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔

صرافہ مارکیٹ کے ذرائع کے مطابق 10 گرام سونے کی قیمت 2315 روپے اضافے کے بعد 3 لاکھ 88 ہزار 856 روپے ہو گئی ہے، جبکہ سونے کی فی تولہ قیمت 2700 روپے اضافے کے بعد 4 لاکھ 53 ہزار 562 روپے تک پہنچ گئی ہے۔

دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر سونے کی قیمت 27 ڈالر بڑھ کر 4312 ڈالر فی اونس ہو گئی ہے۔

