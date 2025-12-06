عوام کیلئے خوشخبری، سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟
عالمی مارکیٹ میں سونا 23 ڈالر کی کمی سے 4198 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔
پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 2300 روپے کم ہوگئی۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس کمی کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کا دام 4 لاکھ 42 ہزار 162 روپے ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 1972 روپے کم ہو کر 3 لاکھ 79 ہزار 82 روپے ہوگئی ہے۔
ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 23 ڈالر کم ہو کر 4198 ڈالر فی اونس ہے۔
Gold prices
Gold rates Pakistan
gold price decrease
gold world market
per tola gold
مزید خبریں
سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کا اضافہ، فی تولہ قیمت کتنی ہو گئی؟
غیر اخلاقی ویب سائٹ کے سابق مالک کی روسی آئل کمپنی خریدنے میں دلچسپی کیوں؟
کارپوریٹ سیکٹر اور تنخواہ دار طبقے کے لیے 975 ارب کے ریلیف پیکج کی تیاری
پاکستان میں سونا ہزاروں روپے مزید سستا، فی تولہ قیمت کیا ہو گئی؟
کئی روز اضافے کے بعد پاکستان میں سونا ہزاروں روپے سستا
اپنے ملک میں الیکٹرک گاڑیاں بیچنے والا چین دنیا کو پٹرول والی گاڑیاں کیوں دے رہا ہے؟
مقبول ترین