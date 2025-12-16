2026 میں اچھی کمائی کے لیے ان 50 کمپنیوں کے اسٹاکس پر نظر رکھیں
اگر آپ 2026 میں شیئر مارکیٹ سے منافع کمانا چاہتے ہیں تو دنیا کی چند بڑی اور اہم کمپنیوں کے اسٹاکس پر نظر رکھنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی مالیاتی ماہرین کے مطابق مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 50 کمپنیاں ایسی ہیں جن کے اسٹاکس میں آنے والے سال میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ اچھے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔
ان کمپنیز میں ہوابازی، ٹیکنالوجی، صحت کی دیکھ بھال، مالیات، مواد اور صارفین کی مصنوعات کی نمایاں کمپنیاں شامل ہیں۔ ماہرین نے ان کمپنیوں کے انتخاب میں نئی قیادت، متوقع سرمایہ کاری، مصنوعاتی منصوبے، اور عالمی تجارتی پالیسیوں کے اثرات کو مدنظر رکھا ہے۔
بوئنگ نے سات سال کے نقصان کے بعد منافع حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، اور کمرشل جہازوں کی پیداوار میں اضافہ اسے مزید منافع دینے کی توقع دیتا ہے۔ ایئر فرانس کے ایل ایم کو یورپی اور بین الاقوامی پروازوں پر بڑھتی ہوئی مسابقت اور مزدوری اخراجات سے چیلنجز درپیش ہیں۔ ‘الاسٹوم’ یورپی ٹرین اور سب وے کے نظاموں میں بڑھتی ہوئی مانگ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔
ایجیلنٹ اور آئی رھیمز کے طبی آلات کی کمپنیوں کی پروڈکٹس کی بڑھتی ہوئی مانگ سے منافع میں اضافہ متوقع ہے۔ الائنمنٹ ہیلتھ کیئر اور اینالم فارما کی طبی خدمات اور بایوٹیکنالوجی مصنوعات کی وجہ سے مارکیٹ شیئر میں اضافہ متوقع ہے۔ برج بائیو فرما نے ایک زبانی دوا تیار کی ہے جو معمولی طور پر قد کے مسائل والے مریضوں کے لیے نئے مواقع کھول رہی ہے۔
بینکنگ اور انشورنس کے شعبے میں کیپی ٹیک، سی بی اے، او ٹی پی بینک اور ڈینسکے، مستحکم ترقی کے امکانات رکھتے ہیں۔ سونی فنانس اور تاوونیا بہتر متوقع منافع کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، جبکہ ‘راکٹ’ کی حالیہ خریداری سے منافع پر اثر پڑنے کا امکان ہے۔
سامسنگ الیکٹرونکس، ٹی ایس ایم سی، لیم ریسرچ, اور مارویل کے چپ میکنگ اور سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں مصنوعاتی طلب میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا، خاص طور پر مصنوعی ذہانت کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر۔ ریڈٹ اور ڈائنا ٹریس کی انٹرنیٹ اور سافٹ ویئر خدمات بھی صارفین کے بڑھتے ہوئے رجحانات سے مستفید ہوں گی۔
نائک، ڈیکرز، اور کینیڈا گوس کے اسٹاکس نیا مصنوعاتی ڈیزائن اور مارکیٹنگ مہم کے اثرات سے بڑھنے کا امکان رکھتے ہیں۔ پِک اینڈ پے اور ڈائنو پولسکا جیسے سپر مارکیٹ چینز کے منافع میں اضافہ متوقع ہے، تاہم انہیں مسابقت اور لاگت کے دباؤ سے نمٹنا ہوگا۔
کانسٹیلیشن اور اسکیٹیک قابل تجدید توانائی اور نیوکلیئر پاور میں بڑھتی مانگ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسٹیل اور تعمیراتی مواد کی کمپنیوں آرسلور مِتال، نیو کور اور کارلیسل کی آمدنی میں بڑھوتری متوقع ہے کیونکہ امریکی اور یورپی مارکیٹس میں ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ویسٹرن مائنڈ اسٹریم، بوئنگ اور کیپل ڈی سی ریئٹ جیسی کمپنیوں کی سرمایہ کاری سے توانائی، انفراسٹرکچر، اور ڈیٹا سینٹرز کے شعبے میں مستحکم منافع کی توقع ہے۔
یہ 50 کمپنیوں کے اسٹاکس وہ ہیں جو 2026 میں سرمایہ کاروں کے لیے دلچسپی کا باعث بن سکتے ہیں، چاہے وہ منافع میں اضافہ ہو یا مارکیٹ میں نئے مواقع ہوں۔ عالمی تجارتی رجحانات، نئی ٹیکنالوجی، اور مصنوعاتی جدتیں ان اسٹاکس کو دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں نمایاں کر رہی ہیں۔