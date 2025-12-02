کئی روز اضافے کے بعد پاکستان میں سونا ہزاروں روپے سستا
پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں حالیہ دنوں میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں آج فی تولہ سونے کی قیمت میں 2700 روپے کمی ہو ئی ہے۔
عالمی مارکیٹ کے زیراثر مقامی گولڈ مارکیٹس میں سونے کی قیمتیں 9 روز کے وقفے کے بعد آج کم ہو گئیں۔
آل پاکستان صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا ہے کہ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز منگل کو 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت میں 2700 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 4 لاکھ 44 ہزار 162 روپے ہوگئی ہے۔
اسی طرح، 10 گرام سونے کی قیمت میں 2 ہزار 315 روپے کی کمی ہوئی جس سے نئی قیمت 3 لاکھ 80 ہزار 799 روپے ہوگئی ہے۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں 27 ڈالر کی کمی سے فی اونس سونا 4 ہزار 218 ڈالر پر آگیا۔
دوسری جانب، 41 روپے کی کمی سے ایک تولہ چاندی کی قیمت 6 ہزار چار روپے ہوگئی جب کہ 10 گرام چاندی کا ریٹ 5 ہزار 147 روپے ہے۔