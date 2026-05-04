پاکستان میں سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
پاکستان میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونے کی قیمت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جہاں فی تولہ سونا 3 ہزار 800 روپے جب کہ 10 گرام سونا 3 ہزار 257 روپے سستا ہوگیا ہے۔
بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں آج پیر کے روز سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ عالمی سطح پر بھی حالیہ دنوں کے دوران سونے کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے، جس کے اثرات پاکستان سمیت دیگر ممالک کی مارکیٹوں پر پڑ رہے ہیں۔
آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق 24 قیراط فی تولہ سونا 3 ہزار 800 روپے سستا ہو گیا، جس کے بعد نئی قیمت 4 لاکھ 79 ہزار 962 روپے ہو گئی۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 3 ہزار 257 روپے کی کمی ہوئی، جس کے بعد 10 گرام سونا 4 لاکھ 11 ہزار 490 روپے کا ہو گیا۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 38 ڈالر کی کمی سے 4 ہزار 576 ڈالر کی سطح پر آ گئی ہے۔
ادھر سونے کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ مقامی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ چاندی کی قیمت 100 روپے کی کمی سے 7 ہزار 914 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت 86 روپے کی کمی سے 6 ہزار 784 روپے کی سطح پر آگئی جب کہ عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی 74.30 ڈالر پر آگئی ہے۔
واضح رہے کہ سونا خریدنا روایتی طور پر محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے،جس کی قیمت افراط زر، سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے اوقات میں بڑھ جاتی ہے، اسے صدیوں سے کرنسی اور دولت کی شکل کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، جب سرمایہ کار دوسرے اثاثوں کے بارے میں غیر یقینی محسوس کرتے ہیں، تو وہ اکثر سونا خریدے ہیں۔
پاکستان میں گزشتہ برس سونے کی قیمت کے تعین کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی تھی، جس کے تحت سونے کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ سے 20 ڈالر فی اونس زیادہ مقرر کی گئی ہے۔
خیال رہے کہ گزشتہ چند دنوں سے سونے کی قیمتوں میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، جس کے باعث خریداروں کی دلچسپی میں بھی اضافہ متوقع ہے جب کہ مارکیٹ میں غیر یقینی صورت حال برقرار ہے۔