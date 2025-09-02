کابینہ ڈویژن نے عام تعطیل کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 11:58am
کرشمہ کپور کی زندگی کا سفر: منگنی کا ٹوٹنا، شاہانہ شادی اوراچانک المیہ
کھیل
شائع 02 ستمبر 2025 06:36pm
سی پی ایل میں پیٹریوٹس کے خلاف میچ میں سابق ویسٹ انڈیز کپتان نے صرف 29 گیندوں پر 65 رنز بنائے
دنیا
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 06:45pm
دشوار گزار پہاڑی راستے، خراب موسم اور بنیادی سہولیات کی کمی نے ریسکیو کارروائیوں کو شدید متاثر کیا۔
کھیل
شائع 02 ستمبر 2025 09:34am
ٹیسٹ کرکٹ ہمیشہ میری سب سے اہم ترجیح رہی ہے، اسٹارک
لائف اسٹائل
شائع 02 ستمبر 2025 09:36am
رونالڈو کا کہنا ہے کہ : 'میں فٹبال کے لیے آیا تھا لیکن یہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔'
لائف اسٹائل
شائع 02 ستمبر 2025 12:54pm
ہیکرز آپ کے اسمارٹ ٹی وی کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کو نامناسب مواد دکھانے تک کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
پاکستان
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 05:06pm
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کردیا۔
لائف اسٹائل
شائع 01 ستمبر 2025 05:28pm
اداکار انور علی پھیپھڑوں اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے
کاروبار
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 06:18pm
مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں مہنگا ہونے سے سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 03:21pm
پرانا انٹرویو بھی دوبارہ وائرل ہوگیا۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 31 اگست 2025 09:40pm
ملتان میں انوکھا واقعہ، پرنسپل اور چپڑاسی کے رشتے پر سوشل میڈیا پر خوب چرچا
پاکستان
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 06:00pm
این ڈی ایم اے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کردیا۔
لائف اسٹائل
شائع 01 ستمبر 2025 01:23pm
سوشل میڈیا پر مداحوں نے جوڑی کو "کیوٹ کپل" کہہ دیا۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 03:13pm
انسٹاگرام پر اپنے گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی ویڈیو شیئر کی
کھیل
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 06:01pm
انعامی رقم 2022 کے ویمنز ورلڈ کپ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 01:13pm
میزبان کی مسکراہٹ سے لے کر مہمانوں کی نشست، کھانے کے آداب، شائستگی، نزاکت اور سماجی حسن کی جھلک تک
لائف اسٹائل
شائع 31 اگست 2025 12:09pm
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین نے دلچسپ تبصرے بھی کئے اور انہیں 'لڑکیوں کی چاند نواب' بھی کہا گیا۔
لائف اسٹائل
شائع 01 ستمبر 2025 09:33am
دونوں کی آن اسکرین جوڑی بے حد پسند کی گئی ہے۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 02:50pm
انہوں نے اپنی والدہ اور سینئر اداکارہ ’زیبا بختیار‘ کے بارے میں کہا کہ وہ ان کی سب سے بڑی نقاد ہیں۔
لائف اسٹائل
شائع 31 اگست 2025 01:47pm
سوشل میڈیا صارفین نے پَون سنگھ کے رویے کو شرمناک اور گھناؤنا قرار دیا۔
کھیل
شائع 30 اگست 2025 07:09pm
پی سی بی نے ویڈیو جاری کی جس میں قومی کرکٹرز راشد خان سے بھائی کے انتقال پر تعزیت کر رہے ہیں۔
لائف اسٹائل
شائع 29 اگست 2025 01:50pm
والد کے خوابوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کی اور کامیاب ہوگیا۔
لائف اسٹائل
شائع 30 اگست 2025 11:38am
بھارت تختانی اور ایشاء دیول نے شادی کے 12 سال بعد 2024 میں اپنی علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 12:59pm
انتہائی اہم اور حساس موضوع، جس کی آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے
دنیا
شائع 29 اگست 2025 04:33pm
جرمن جاسوس کی ایک انوکھی اور دلچسپ داستان
کھیل
شائع 29 اگست 2025 05:41pm
بلے باز نے ایک ہی اوور میں 3 چھکے لگا کر محض ایک گیند پر 22 رنز سمیٹ کر شائقین کو حیران کردیا
ٹیکنالوجی
اپ ڈیٹ 29 اگست 2025 02:47pm
گوگل سرچ سے 'گوگل اے آئی موڈ' تک کا سفر: پاکستان بھی اب ان جدید سہولتوں سے فائدہ اٹھانے والے ممالک میں شامل
دنیا
شائع 28 اگست 2025 11:08pm
فائرنگ مبینہ طور پر دُلہن کی رشتہ دار خاتون نے کی تھی، ملزمہ گرفتار
لائف اسٹائل
شائع 29 اگست 2025 10:42am
میں نے اپنی زندگی کا یہ باب ابھی مکمل طور پر بند نہیں کیا، اداکارہ نشو
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 29 اگست 2025 11:48am
تحقیق میں تقریباً 25,000 افراد کے طبی ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔
پاکستان
شائع 28 اگست 2025 10:33am
سی سی ڈی چوہنگ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے۔
لائف اسٹائل
شائع 28 اگست 2025 09:32am
انہیں بدل کر آپ اپنی زندگی میں مستعدی لا سکتے ہیں۔
لائف اسٹائل
شائع 27 اگست 2025 08:50pm
28 اگست اور 6 ستمبر کو ہندو تہواروں کے موقع پر گوشت، مچھلی اور انڈوں کی دکانیں بند رکھنے کا حکم
دنیا
اپ ڈیٹ 28 اگست 2025 10:00pm
فیملی مذہبی سفر سے واپس آ رہی تھی، 5 افراد کو بچا لیا گیا
پاکستان
شائع 27 اگست 2025 06:59pm
2010 اور 2022 کے تباہ کن سیلابوں نے ملک کو جانی و مالی نقصان پہنچایا
کھیل
شائع 28 اگست 2025 06:34pm
سیریز آئندہ ماہ شیڈول ایشیا کپ سے قبل ایک اہم تیاری سمجھی جا رہی ہے
لائف اسٹائل
شائع 28 اگست 2025 10:19am
فٹنس کے شوقین افراد اور کھانے کے دلدادہ لوگوں میں اسے توانائی کا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔
لائف اسٹائل
شائع 27 اگست 2025 11:37am
سابق کرکٹر کا مداحوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ
لائف اسٹائل
شائع 27 اگست 2025 12:33pm
وہ بالوں کی چمک اور انہیں جھڑنے سے روکنے کا کریڈٹ پیاز کے رس کو دیتی ہیں۔
لائف اسٹائل
شائع 27 اگست 2025 01:49pm
ویڈیو کو تقریباً 5 ملین (پچاس لاکھ) مرتبہ دیکھا جاچکا ہے۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 27 اگست 2025 04:04pm
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی جوڑے کو نیک تمناؤں کے ساتھ مبارکباد کا پیغام
کاروبار
شائع 27 اگست 2025 05:32pm
عالمی منڈی میں سونے کی قیمت 10 ڈالر اضافے کے بعد 3390 ڈالر فی اونس ہوگئی
لائف اسٹائل
شائع 27 اگست 2025 06:41pm
بالی ووڈ سپر اسٹارز کو قانونی مشکلات کا سامنا
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 26 اگست 2025 12:40pm
وہ اپنی مذہبی گفتگو اور تجزیات کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہیں
پاکستان
شائع 25 اگست 2025 03:07pm
وزارتِ داخلہ، نادار، ڈی جی امیگریشن، ایف آئی اے اور پولیس کو نوٹس جاری، جواب طلب
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 26 اگست 2025 01:30pm
انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتداعطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے شہرہ آفاق گانے سے کی تھی۔
پاکستان
شائع 26 اگست 2025 01:08pm
صوبے کے 55 کالجوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کی تیاری مکمل ، محکمہ اعلیٰ تعلیم خیبرپختونخوا نے لسٹ جاری کردی
لائف اسٹائل
شائع 26 اگست 2025 01:57pm
دو ہفتے قبل سنجے دت نے انسٹاگرام پر سالگرہ کی مبارکباد کا پیغام دیا تھا۔
لائف اسٹائل
شائع 26 اگست 2025 10:26am
ماڈرن اسٹار بھی دیسی ٹوٹکوں اورعلاج کو ترجیح دیتی ہیں