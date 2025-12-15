بگ بیش لیگ میں شاہین آفریدی کا مایوس کُن ڈیبیو: امپائر نے بولنگ سے روک دیا

بگ بیش لیگ میں شاہین آفریدی کا مایوس کُن ڈیبیو: امپائر نے بولنگ سے روک دیا
پاکستان کے پریمیئم فاسٹ بولر شاہین آفریدی کا بگ بیش لیگ (بی بی ایل) میں ڈیبیو ڈراؤنا خواب ثابت ہوا، برسبین ہیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے 2.4 اوورز میں 43 رنز دیے اور 2 بیمر کروائے، جس پر امپائر نے انہیں بولنگ سے ہی روک دیا۔
شاہین آفریدی بگ بیش لیگ میں برسبین ہیٹ کی نمائندگی کررہے ہیں، جہاں ان کا ڈیبیو خوشگوار نہ ہوسکا۔ جیلونگ میں کھیلے گئے بی بی ایل کے میچ میں پاکستان کے بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
برسبین ہیٹ اور میلبرن رینیگیڈز کے درمیان ہونے والے میچ میں امپائرز نے ایک ہی اوور میں 2 خطرناک فل ٹاس 9 بالز پر شاہین کو بولنگ اٹیک سے ہٹا دیا، جس کے بعد برسبین ہیٹ کے کپتان نیتھن میک سوینی نے شاہین کو 18ویں اوور میں دوبارہ باؤلنگ کے لیے بلایا، جہاں آغاز ہی میں اولیور پیک نے ڈیپ مڈ وکٹ پر چھکا جڑ دیا۔
اس کے بعد شاہین نے جواب میں یارکر کرانے کی کوشش کی تاہم وہ بار بار اپنی لائن اور لینتھ برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ ایک لو فل ٹاس پر رینیگیڈز کو ایک رن ملا، جس کے بعد کمر کی اونچائی کی فل ٹاس نو بال قرار دی گئی۔ اس نو بال پر ٹم سیفرٹ نے لانگ آن کی جانب شاٹ کھیلتے ہوئے 2 رنز مکمل کر کے اپنی تیز رفتار سنچری مکمل کی۔
اگرچہ فری ہٹ پر شاہین نے ایک شاندار یارکر کرائی، تاہم اگلی ہی گیند پر ایک اور خطرناک فل ٹاس پھینک دی گئی جسے بھی نو بال قرار دیا گیا۔ گیند بلے باز اور وکٹ کیپر جمی پیئرسن دونوں سے نکل گئی اور رینیگیڈز نے بائے کے طور پر مزید 2 رنز حاصل کر لیے۔
ایک ہی اوور میں 2 کمر سے اونچی 9 بالز کے بعد امپائرز نے مداخلت کرتے ہوئے شاہین کو بولنگ سے ہٹا دیا۔ اس طرح ان کی بی بی ایل ڈیبیو اننگز مایوس کن اختتام کو پہنچی۔ شاہین شاہ آفریدی نے محض 2.4 اوورز میں 43 رنز دے دیے اور کوئی وکٹ نہ لے سکے۔
میلبرن رینیگیڈز نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 212 رنز کا بڑا اسکور بنایا۔ ٹم سیفرٹ نے 56 گیندوں پر شاندار 102 رنز کی اننگز کھیلی جب کہ اولی پیک نے 29 گیندوں پر 57 رنز اسکور کیے۔
اسی میچ میں میلبرن رینیگیڈز کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان بھی متاثر کن کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے اور صرف 4 رنز بنا سکے۔
پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بی بی ایل کا آغاز مجموعی طور پر مشکل ثابت ہوا ہے۔ محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کی ناکامی سے قبل بابر اعظم بھی اتوار کو اپنے بی بی ایل ڈیبیو میچ میں خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے تھے۔
سڈنی سکسزرز کی نمائندگی کرتے ہوئے بابر اعظم پرتھ اسکارچرز کے خلاف صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے۔