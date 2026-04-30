آئی پی ایل: ڈریسنگ روم میں غیرقانونی حرکت پر بھارتی کھلاڑی کو سزا مل گئی
انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 میں راجستھان رائلز کے کپتان ریان پراگ کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے، انتظامیہ نے انہیں ڈریسنگ روم میں ویپ استعمال پر کرنے پر جرمانہ عائد کردیا ہے۔
آئی پی ایل انتظامیہ کے مطابق 24 سالہ ریان پراگ کو پنجاب کنگز کے خلاف نیو چندی گڑھ میں کھیلے گئے میچ کے دوران ڈریسنگ روم میں ویپ استعمال کرتے ہوئے پایا گیا، جس کے باعث ان پر میچ فیس کا 25 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا ہے۔
بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) کے مطابق ریان پراگ نے آئی پی ایل کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی کی، جو کھیل کو بدنام کرنے والے رویے سے متعلق ہے۔ کھلاڑی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے میچ ریفری امیت شرما کی جانب سے دی گئی سزا قبول کر لی۔
میچ کے دوران راجستھان رائلز نے پنجاب کنگز کے 222 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 4 گیندیں قبل 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔
بی سی سی آئی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ معاملے کی مزید جانچ جاری ہے اور لیگ کی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے ٹیم، آفیشلز اور کھلاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کے آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت میں ویپنگ پر مکمل پابندی عائد ہے، جس میں ای سگریٹ کی فروخت، تیاری، درآمد اور تشہیر شامل ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل بھی راجستھان رائلز کے ٹیم منیجر رومی بھنڈر کو اپریل میں رائل چیلنجرز بنگلورو کے خلاف میچ کے دوران ڈگ آؤٹ میں موبائل فون استعمال کرنے پر ایک لاکھ بھارتی روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔
اس واقعے کی تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد معاملہ منظرعام پر آیا تھا جب کہ ریان پراگ کی ویپ استعمال کرنے کی تصاویر بھی میچ کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھیں۔