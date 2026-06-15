200 روپے کے پرائز بانڈ کا اعلان: لاکھوں روپے انعام جیتنے والے نمبرز سامنے آگئے
وفاقی وزارتِ خزانہ کے ماتحت ادارے نیشنل سیونگز (قومی بچت) نے 15 جون 2026 کو 200 روپے مالیت کے پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ قرعہ اندازی میں پہلے، دوسرے اور تیسرے انعامات کے خوش نصیب نمبرز سامنے آ گئے ہیں۔
پیر کو قومی بچت مرکز کراچی میں منعقد ہونے والی 200 روپے کے پرائز بانڈ کی 106 ویں قرعہ اندازی کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ قرعہ اندازی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تحت جاری پرائز بانڈ اسکیم کا حصہ ہے، جس کے ذریعے شہری محفوظ سرمایہ کاری کے ساتھ نقد انعامات جیتنے کا موقع حاصل کرتے ہیں۔
قرعہ اندازی میں ایک خوش نصیب بانڈ ہولڈر نے 7 لاکھ 50 ہزار روپے کا پہلا انعام اپنے نام کیا جب کہ پانچ افراد دوسرے انعام کے حقدار قرار پائے۔
قرعہ اندازی کے مطابق 7 لاکھ 50 ہزار روپے مالیت کا پہلا انعام بانڈ نمبر 581381 کے نام نکلا۔ دوسرا انعام 2 لاکھ 50 ہزار روپے فی کس پانچ خوش نصیب افراد کے حصے میں آیا۔
دوسرے انعام کے کامیاب بانڈ نمبرز درج ذیل ہیں:
- 070148
- 194865
- 222052
- 412303
- 710633
قرعہ اندازی کے مطابق تیسرے انعام کے تحت کامیاب بانڈ ہولڈرز کو 1,250 روپے فی کس دیے جائیں گے۔
قومی بچت حکام کے مطابق تیسرے انعام کے تمام کامیاب نمبرز کی مکمل فہرست الگ سے جاری کی گئی ہے، جسے متعلقہ ذرائع اور قومی بچت مراکز سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔