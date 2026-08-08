'گولی پیچھے سے لگی، جسم پر تشدد کے نشان': میر رضا کیس کی ابتدائی رپورٹ جاری
میر رضا کی قبر کشائی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کے بعد ابتدائی میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی ہے جس کے مطابق لاش پر تشدد کےنشانات اور عقب سے گولی لگنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں پولیس سرجن کے اٹھائے گئے تمام 14 نکات کے جوابات بھی مل گئے ہیں۔
کراچی میں میر رضا علی نامی نوجوان کی پُراسرار موت کے کیس نے ایک بار پھر نیا رخ اختیار کرلیا ہے۔ نوجوان کی ہلاکت قتل تھا یا خودکشی؟ اس حوالے سے پولیس اور اہلِ خانہ کے مؤقف میں تضاد تھا تاہم قبر کشائی کے بعد سامنے آنے والی ابتدائی میڈیکل رپورٹ سے میر رضا کو قتل کیے جانے کے شک کو تقویت مل گئی ہے۔
ہفتے کے روز 8 رکنی میڈیکل بورڈ نے اہلِ خانہ اور وکیل جبران ناصر کی موجودگی میں پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی قبرستان میں میر رضا کی قبر کشائی کی۔ اس دوران میڈیکل بورڈ نے میر رضا کے جسدِ خاکی کا دوبارہ طبی معائنہ کیا اور کیمیکل تجزیے کے لیے ضروری شواہد اور مختلف نمونے حاصل کیے۔
اس 8 رکنی میڈیکل بورڈ کی سربراہی پولیس سرجن ڈاکٹر سمعیہ سید کر رہی ہیں، جنہوں نے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 14 سنگین خامیوں کی نشاندہی کی تھی۔
ذرائع کے مطابق ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے ابتدائی نتائج میں میر رضا کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات اور گولی کے پیچھے سے لگنے کی نشاندہی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں پولیس سرجن کی جانب سے اٹھائے 14 اعتراضات کے تفصیلی جواب بھی سامنے آگئے ہیں۔
ڈاکٹر سمعیہ نے بدھ کے روز ایس ایس پی ایسٹ کو ایک خط ارسال کیا تھا، جس میں انہوں نے میر رضا علی کیس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اعتراضات ظاہر کرتے ہوئے مؤقف اپنایا تھا کہ 29 جولائی کو ہونے والے پوسٹ مارٹم میں متعدد اہم فارنزک تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔
پولیس سرجن کے خط میں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایکسرے نہ کرانا، گن شاٹ ریزیڈیو ٹیسٹ کے لیے ہاتھوں کے نمونے حاصل نہ کرنا، آتشی ہتھیار سے لگنے والے زخموں کا ناکافی معائنہ اور گولی کے جسم میں داخل ہونے اور گزرنے کی سمت کی تفصیلی دستاویزات کا نہ ہونا جیسے اعتراضات شامل تھے۔
پولیس سرجن نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا تھا کہ مقتول کا چہرہ ناقابلِ شناخت ہونے کے باوجود ڈی این اے کا نمونہ کیوں حاصل نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ زخموں کی دستاویز بندی اور فرانزک فوٹوگرافی کے طریقہ کار پر بھی تحفظات ظاہر کیے گئے تھے۔
ان سنگین خامیوں کی نشاندہی کے بعد پولیس سرجن ڈاکٹر سمعیہ سید نے لاش کی دوبارہ جانچ کی سفارش کی تھی۔
اس کیس میں نیا موڑ اس وقت آیا جب محکمہ صحت کی جانب سے ڈاکٹر سمعیہ سید کی سربراہی میں قائم 8 رکنی میڈیکل بورڈ کو تبدیل کر کے 5 رکنی نیا بورڈ بنا دیا گیا تھا جس پر میر رضا کے اہل خانہ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور اس نئے بورڈ کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے بعد قبر کشائی کا معاملہ عارضی طور پر مؤخر ہو گیا تھا۔
ہفتے کے روز قبر کشائی سے ٹھیک پہلے انتظامیہ کی جانب سے 5 رکنی میڈیکل بورڈ کے بجائے اچانک سابقہ 8 رکنی میڈیکل بورڈ کو بحال کر دیا گیا۔ جس کے بعد ڈاکٹر سمعیہ سید کو ایک بار پھر اس آٹھ رکنی میڈیکل بورڈ کی کنوینر مقرر کر دیا گیا۔
اس بحال شدہ بورڈ میں ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد بطور پیتھالوجسٹ، ڈاکٹر فرح وسیم بطور فارنزک ایکسپرٹ، سی پی ایل سی آفیسر عامر حسن خان بطور فارنزک آئیڈینٹی فکیشن ایکسپرٹ شامل ہیں، جب کہ ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر سری چند اور ڈاکٹر دانیال مرزا کو بھی بطور ممبر برقرار رکھا گیا ہے۔
میڈیکل بورڈ میں راتوں رات کی جانے والی تبدیلی پر مقتول کے وکیل اور والدین نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ مقتول کے وکیل جبران ناصر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سوال اٹھایا تھا کہ ”میڈیکل بورڈ سے متعلق بار بار نوٹیفکیشن جاری کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ میڈیکل بورڈ میں کراچی کے ہی ماہر افسران اور ڈاکٹرز کو شامل کیا جائے، آخر راتوں رات بورڈ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟“۔
دوسری جانب میر رضا کے والد نے بھی تفتیشی عمل اور میڈیکل بورڈ کے تضادات پر گہرے دکھ اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے براہِ راست حکام سے سوال کرتے ہوئے کہا تاھ کہ ”ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح قتل ہے۔ پچھلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ کو کہاں غائب کر دیا گیا ہے اور آخر کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا کراچی میں کوئی ڈاکٹر یا پڑھے لکھے لوگ نہیں بچے جو میڈیکل بورڈ کے لیے اندرونِ سندھ سے افراد کو لانا پڑ رہا ہے؟“۔
مقتول کے والد نے واضح کیا تھا کہ اگر ان کے بااعتماد بورڈ کو بحال نہ کیا گیا تو وہ قبر کشائی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، جس کے بعد انتظامیہ کو میر رضا کے خاندان کے مطالبات کے سامنے جھکنا پڑا۔
قبر کشائی کے بعدماہرین کی ٹیم نے مختلف اہم فارنزک نمونے حاصل کیے، جن سے زہر، ادویات یا دیگر کیمیکلز کی موجودگی کا پتا چلانے کے لیے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گولی لگنے کے پہلو کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے لیے ہڈیوں اور ٹشوز کا معائنہ کیا جائے گا، جب کہ جسم پر موجود پرانی چوٹوں، زخموں، ممکنہ فریکچر اور گن پاؤڈر یا تشدد کے نشانات کا پتا لگانے کے لیے بھی جسم کے مختلف حصوں سے نمونے لیے گئے۔
میت کے بال، ناخن، ہڈیاں اور دانت ڈی این اے اور دیگر اہم شواہد کے حصول کے لیے فرانزک لیبارٹری بھجوائے گئے تاکہ قتل کی اس گتھی کو سلجھایا جا سکے۔
تفتیشی حکام کو امید ہے کہ اس سائنسی معائنہ کاری کے بعد میر رضا کیس میں کئی اہم اور سنسنی خیز پیش رفت متوقع ہے۔