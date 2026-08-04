عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے زندگی کے 'نئے باب' کا آغاز کر دیا
پاکستانی کرکٹر عماد وسیم کی سابق اہلیہ، ڈیجیٹل انفلوئنسر ثانیہ اشفاق نے سوشل میڈیا پر ایک نئی ویڈیو شیئر کرکے مداحوں کو حیران کردیا ہے۔ دلہن کے روایتی سرخ لباس میں سامنے آنے والی ثانیہ کی ویڈیو کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی زندگی میں نئی شروعات سے متعلق مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔
ثانیہ اشفاق گزشتہ کئی ماہ سے عماد وسیم سے طلاق اور سابق شوہر سے متعلق الزامات کی وجہ سے خبروں میں رہی ہیں۔ اس دوران انہوں نے مختلف مواقع پر پیش آنے والے واقعات اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کیے۔
ان کا دعویٰ تھا کہ طلاق سے قبل اور بعد میں انہیں متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سابق شوہر کی بے وفائی، دوسری شادی، جائیداد کے معاملات پر دباؤ اور دیگر مسائل شامل تھے۔
ثانیہ نے ایک حالیہ ویڈیو میں یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ان کے سابق شوہر نے انہیں اپنے ایک بچے کا اسقاط حمل کرانے پر مجبور کیا۔ تاہم ان الزامات پر عماد وسیم کی جانب سے اس خبر میں کوئی مؤقف سامنے نہیں آیا۔
اب ثانیہ اشفاق نے انسٹاگرام پر ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں وہ خوبصورت سرخ عروسی لباس اور کندن کے زیورات میں نظر آ رہی ہیں۔
ویڈیو میں وہ اپنے ساتھ موجود شخص سے پوچھتی ہیں، ”میں کیسی لگ رہی ہوں؟“ جس پر جواب آتا ہے، ”میری دلہن لگ رہی ہو۔“
ویڈیو کے ساتھ ثانیہ اشفاق نے کیپشن میں لکھا، ”زندگی کے نئے باب کا آغاز، الحمدللہ۔“
اس پوسٹ کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مختلف انداز میں ردعمل سامنے آیا۔ متعدد صارفین نے انہیں مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
ایک صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، ”مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ خواتین بریک اپ کے بعد خود کو سنبھالتی ہیں اور پہلے سے زیادہ پراعتماد نظر آتی ہیں۔“
دوسری جانب کئی صارفین کا خیال ہے کہ ممکن ہے یہ ویڈیو شادی کے بجائے ثانیہ اشفاق کے ماڈلنگ کیریئر کے کسی نئے مرحلے کی طرف اشارہ ہو، دوسری جانب بہت سے صارفین نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ وہ اپنی ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر زندگی میں آگے بڑھیں۔
فی الحال ثانیہ اشفاق نے اپنی اس پوسٹ میں واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ آیا یہ واقعی شادی سے متعلق اعلان ہے یا صرف کسی نئے پیشہ ورانہ منصوبے کا حصہ، جس کے باعث سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں۔