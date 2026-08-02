کیا چاول کا پانی واقعی بال بڑھاتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟
قدرتی گھریلو نسخوں میں چاول کا پانی گزشتہ چند برسوں سے خاصی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں ویڈیوز اور بیوٹی بلاگز میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چاول کا پانی بالوں کو لمبا، گھنا اور مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ خاص طور پر یہ تاثر عام ہے کہ مشرقی ایشیا، بالخصوص کوریا اور جاپان میں خواتین عرصہ دراز سے اس قدرتی نسخے کو بالوں کی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی آ رہی ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا اس دعوے کی سائنسی بنیاد بھی موجود ہے یا یہ صرف ایک مشہور گھریلو ٹوٹکا ہے؟
چاول کو ابلنے یا گھنٹوں بھگونے کے بعد جو نشاستہ دار پانی بچ جاتا ہے، وہ غذائیت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جب چاول پانی میں رہتے ہیں تو ان کے اندر موجود وٹامن بی، وٹامن ای، معدنیات، اینٹی آکسیڈنٹس اور کاربوہائیڈریٹ پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔
یہ تمام اجزاء جلد اور بالوں کی عمومی دیکھ بھال کے لیے اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے فوائد محدود ہیں اور اسے کسی معجزاتی علاج کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔
سائنسی تحقیق کے مطابق 2010 میں انٹرنیشنل جرنل آف کاسمیٹک سائنس میں ایک تحقیقی مقالہ شائع ہوا تھا جس میں چاول کے پانی کی افادیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔
اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ چاول کے پانی میں ’انوسیٹول‘ نامی ایک خاص کاربوہائیڈریٹ پایا جاتا ہے۔ یہ عنصر بالوں کی بیرونی سطح کو مضبوط بنانے، بالوں کے ریشوں کو نقصان سے بچانے اور ٹوٹنے کے امکانات کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض تجربات میں یہ بھی دیکھا گیا کہ انوسیٹول بال دھونے کے بعد بھی بالوں میں کچھ وقت تک موجود رہ سکتا ہے، جس سے بال نسبتاً مضبوط محسوس ہوتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ ابتدائی تحقیقات امید افزا ہیں، لیکن ابھی تک ایسی مضبوط سائنسی تحقیق موجود نہیں جو یہ ثابت کرے کہ صرف چاول کا پانی استعمال کرنے سے بال تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں یا گنج پن کا علاج ہو جاتا ہے۔ بالوں کی نشوونما پر جینیاتی عوامل، ہارمونز، متوازن غذا، مجموعی صحت اور طرزِ زندگی بھی اہم اثر ڈالتے ہیں۔
طبی ماہرین کے مطابق اگرچہ چاول کا پانی بالوں کا گرنا کم کر سکتا ہے، انہیں چمکدار بنا سکتا ہے اور الجھے ہوئے بالوں کو ملائم کر سکتا ہے، لیکن یہ راتوں رات بال لمبے کرنے کی کوئی سحر انگیز دوا نہیں ہے۔ یہ بالوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، مگر بہترین نتائج کے لیے متوازن غذا اور جلد کے مزاج کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔
ماہرین یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ چاول کا پانی استعمال کرتے وقت اعتدال ضروری ہے۔ اگر اسے بہت زیادہ یا بار بار استعمال کیا جائے تو بعض افراد کے بال سخت، خشک یا بے جان بھی محسوس ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر بال پہلے ہی پروٹین کے لیے حساس ہوں۔
بالوں کی بہتر صحت کے لیے صرف بیرونی نگہداشت کافی نہیں ہوتی۔ طبی ماہرین متوازن غذا، مناسب مقدار میں پروٹین، آئرن، زنک، بایوٹن، وٹامن ڈی، بھرپور پانی پینے، مناسب نیند اور ذہنی دباؤ کو کم رکھنے پر بھی زور دیتے ہیں، کیونکہ یہ تمام عوامل بالوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اگر بال غیر معمولی مقدار میں گر رہے ہوں، کھوپڑی میں خارش یا انفیکشن ہو، یا بال تیزی سے پتلے ہو رہے ہوں تو صرف گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار کرنے کے بجائے جلد کے مستند ماہر یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ اصل وجہ معلوم کر کے مناسب علاج کیا جا سکے۔
صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چاول کا پانی بالوں کی عمومی نگہداشت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اسے بالوں کی تیز رفتار نشوونما یا ہر قسم کے مسائل کا یقینی حل سمجھنا درست نہیں۔ مزید سائنسی تحقیق سے مستقبل میں اس کے فوائد کے بارے میں زیادہ واضح معلومات سامنے آ سکتی ہیں۔