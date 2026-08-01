چپس کے پیکٹ میں آدھی 'ہوا'، اس کی وجہ کیا ہے؟
جب بھی ہم بازار سے چپس کا کوئی پیکٹ خرید کر کھولتے ہیں تو اندر کا نظارہ دیکھ کر تھوڑی مایوسی ہوتی ہے۔ پیکٹ دیکھنے میں تو بہت بڑا اور بھرا ہوا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کھولا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ حصے میں صرف ہوا ہی بھری ہوئی تھی۔
عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ چپس بنانے والی کمپنیاں بڑے پیکٹ بنا کر گاہکوں کو دھوکہ دیتی ہیں تاکہ زیادہ مقدار کا تاثر ملے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس ہوا کا مقصد اپ کو دھوکہ دینا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک بہت اہم کام ہے۔ اگر یہ ہوا پیکٹ میں نہ ہو تو آپ کے پسندیدہ چپس آپ تک پہنچتے پہنچتے چورا بن چکے ہوتے۔
بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ چپس کے پیکٹ میں بھری جانے والی ہوا کوئی عام ہوا نہیں ہوتی۔ چپس بنانے والی کمپنیاں پیکٹ کو بند کرنے سے پہلے اس میں نائٹروجن گیس بھرتی ہیں۔
نائٹروجن کا کوئی رنگ یا بو نہیں ہوتی اور یہ وہ گیس ہے جو ہماری اس ہوا میں بھی ستر فیصد سے زیادہ موجود ہوتی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ گیس خوراک کے ساتھ آسانی سے کیمیائی ردعمل ظاہر نہیں کرتی۔
اگر چپس کے پیکٹ میں آکسیجن ہو تو چپس میں موجود تیل جلد خراب ہو سکتا ہے، جس سے ان کا ذائقہ اور تازگی متاثر ہوتی ہے۔ آکسیجن کے برعکس، نائٹروجن گیس چپس میں موجود تیل کو خراب ہونے یا اس کی بو بدلنے سے روکتی ہے۔ جب پیکٹ سے آکسیجن نکال کر نائٹروجن بھر دی جاتی ہے تو چپس طویل عرصے تک تازہ، کرارے اور مزیدار رہتے ہیں۔
اس خالی جگہ کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک تکیے یا کشن کی طرح کام کرتی ہے۔ چپس بہت نازک ہوتے ہیں اور ذرا سے دباؤ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کارخانے سے نکلنے کے بعد گوداموں، ٹرکوں اور پھر دکانوں سے گزرتے ہوئے یہ پیکٹ کئی ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتے ہیں۔
پیکٹ میں موجود نائٹروجن گیس باہر سے پڑنے والے دباؤ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جس سے چپس ٹوٹنے سے بچے رہتے ہیں۔ اگر پیکٹ میں یہ حفاظتی جگہ نہ رکھی جائے اور اسے اوپر تک بھر دیا جائے تو زیادہ تر چپس آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مقصد صرف حفاظت ہے تو پھر کمپنیاں پیکٹ کا سائز چھوٹا کیوں نہیں رکھ دیتی ہیں؟ اصل میں پیکٹ کی ساخت بناتے وقت کئی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسے سامان کی حفاظت، کارخانے کی مشینوں کا طریقہ کار اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کی سہولت۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے چپس کی شکل اور بناوٹ الگ ہوتی ہے، اس لیے ہر چپس کے لیے الگ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ پیکٹ کے اوپر لکھا سامان کا وزن کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ پیکٹ اوپر تک بھرا ہوا ہے۔ پیکٹ پر اندر موجود چپس کا اصل وزن لکھا ہوتا ہے۔ پیکٹ بڑا لگے یا چھوٹا، چپس کی مقدار کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جاتا کہ اس نے کتنی جگہ گھیری ہے، بلکہ اس کے وزن سے لگایا جاتا ہے۔
تو کیا پیکٹ کی ہوا صرف دکھاوا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ حالانکہ بڑا پیکٹ دیکھ کر کبھی کبھی ایسا لگ سکتا ہے کہ سامان زیادہ ہے، لیکن اس گیس کا واقعی ایک خاص مقصد ہے۔ یہ چپس کو تازہ رکھتی ہے، انہیں ٹوٹنے سے بچاتی ہے اور ان کی عمر بڑھاتی ہے۔
تو اگلی بار جب آپ چپس کا پیکٹ کھولیں اور آپ کو لگے کہ چپس کم ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ خالی جگہ دراصل آپ کے چپس کو آپ تک صحیح اور کرارا پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔