بولی ووڈ اداکار راج کرن کہاں ہیں؟ شہرت کی بلندیوں سے گمنامی کے اندھیروں تک
بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں کئی اداکار آئے اور اپنی کامیابیوں کے بعد وقت کے ساتھ منظر سے اوجھل ہو گئے، لیکن اداکار راج کرن کی گمشدگی ایک ایسا معمہ ہے جو 23 برس گزرنے کے باوجود حل نہیں ہو سکا۔
راج کرن نے ”قرض“، ”بسیرا“، ”راج تلک“ اور ”ارتھ“ جیسی مشہور فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور لاکھوں مداحوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ تاہم، سال 2003 کے بعد وہ اچانک لاپتا ہو گئے اور ان کے اہلِ خانہ بھی اس کے بعد سے انہیں نہیں دیکھ سکے۔ گزشتہ دو دہائیوں میں ان کے بارے میں متعدد دعوے سامنے آئے، لیکن آج تک ان کا کوئی قابلِ تصدیق سراغ نہیں مل سکا۔
حال ہی میں اداکارہ اور سماجی کارکن سومی علی نے اس معاملے کو دوبارہ منظر عام پر لا کر اس پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کے انکشافات کے بعد ایک بار پھر یہ سوال زبان زدِ عام ہے کہ آخر راج کرن کہاں ہیں؟
سومی علی، جو ماضی میں اداکار سلمان خان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے بھی خبروں میں رہ چکی ہیں، نے اپنے انسٹاگرام پر ایک تفصیلی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی یہ کوشش ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران مرحوم رشی کپور کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد شروع ہوئی تھی۔
سومی علی کے مطابق، انہوں نے رشی کپور سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لاپتا اداکار راج کرن کی تلاش کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ 16 برس سے مختلف مقامات پر ان کی تلاش کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں نجی تفتیش کاروں کی مدد بھی حاصل کر چکی ہیں۔
انہوں نے لکھا، ”میں نے چنٹو جی (رشی کپور) سے وعدہ کیا تھا کہ میں راج کرن کی تلاش کبھی ختم نہیں کروں گی۔ میں نے نیویارک میں ایک اپارٹمنٹ کا بھی سراغ لگایا، جہاں مجھے بتایا گیا کہ راج کرن کے بھائی گووند، ان کی اہلیہ جوڈی اور بیٹی کئی سال تک مقیم رہے، لیکن وہاں موجود افراد نے کہا کہ انہوں نے کبھی راج کرن کو نہیں دیکھا۔“
سومی علی نے مزید کہا، ”میں نے راج کرن کے اہلِ خانہ سے رابطے کی متعدد کوششیں کیں، لیکن کوئی مصدقہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ مجھے صرف اپنے وعدے کی فکر نہیں، بلکہ یہ تشویش بھی ہے کہ راج جی خیریت سے ہیں یا کہیں انہیں زبردستی تو نہیں رکھا گیا۔“
انہوں نے عوام سے بھی مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے پاس راج کرن کے بارے میں مستند معلومات ہوں تو اسے انعام دیا جائے گا۔ سومی علی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے اس تلاش کے لیے اپنی ذاتی رقم خرچ کی اور نیویارک پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے پر بھی غور کیا۔
راج کرن نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1975 میں کیا اور اگلے بیس برسوں کے دوران 100 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ انہیں 1980 میں ریلیز ہونے والی فلم ”قرض“ سے غیر معمولی شہرت ملی، جبکہ فلم ”ارتھ“ میں ان کی اداکاری کو ناقدین اور مداحوں دونوں نے سراہا۔
تاہم، 1990 کی دہائی میں انہیں فلموں میں کام ملنا کم ہو گیا اور ان کی زندگی میں مشکلات بڑھنے لگیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق وہ ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار بھی رہے۔
راج کرن کی ذاتی زندگی بھی مشکلات کا شکار رہی۔ ان کی شادی روپا سے ہوئی تھی، جن سے ان کی دو بیٹیاں رشیکا اور منت تھیں۔ بعد ازاں میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ راج کرن کی گمشدگی کے بعد ان کی اہلیہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔
سال 1996 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، راج کرن کو پٹہ پرتھی میں ایک آشرم میں مبینہ طور پر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جس کے بعد انہیں 34 دن جیل میں گزارنے پڑے۔
بعد ازاں، راج کرن نے ایک انٹرویو میں اس تجربے کو یاد کرتے ہوئے کہا، ”جیل میں گزارا گیا وقت ناقابلِ بیان تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کبھی آزاد بھی ہو سکوں گا یا نہیں۔“
معروف فلم ساز مہیش بھٹ نے بھی ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے ممبئی کے ایک اسپتال میں راج کرن سے ملاقات کی تھی، جہاں ان کا علاج جاری تھا۔
مہیش بھٹ نے کہا، ”وہ وہی راج کرن نہیں تھے جنہیں میں جانتا تھا۔ وہ بہت اداس تھے اور بڑی مشکل سے بات کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں فلموں میں کام دلانے کی کوشش کی، لیکن جب لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی طور پر بیمار ہے تو انڈسٹری اس سے دور ہو جاتی ہے۔“
مہیش بھٹ کے مطابق، بعد میں راج کرن امریکہ چلے گئے، لیکن اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی مستند معلومات سامنے نہیں آئیں۔
سال 2011 میں مرحوم رشی کپور نے دعویٰ کیا تھا کہ راج کرن امریکہ کے شہر اٹلانٹا کے ایک ادارے میں موجود ہیں اور صحت کے مسائل کے باعث وہاں رہ رہے ہیں۔ تاہم، راج کرن کی بیٹی رشیکا نے اس دعوے کی سختی سے تردید کی۔
رشیکا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ”میرے والد اٹلانٹا میں نہیں ہیں۔ ہم گزشتہ آٹھ برس سے ان کی تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے نیویارک پولیس اور نجی تفتیش کاروں کی مدد بھی حاصل کی، لیکن ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکیں۔ ایسی جھوٹی خبروں سے میری والدہ کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔“
کچھ عرصہ قبل یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ راج کرن نیویارک میں ٹیکسی چلا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔
آج راج کرن کا خاندان اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ ان کی دونوں بیٹیاں اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں۔ رشیکا جیولری کے کاروبار سے وابستہ ہیں، جبکہ منت اپنی ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں۔
اس کے باوجود ایک سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے: کیا راج کرن نے جان بوجھ کر اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی؟ کیا بیماری انہیں تنہائی کی طرف لے گئی؟ کیا وہ واقعی کبھی اٹلانٹا یا نیویارک میں تھے؟ یا ان کے ساتھ کچھ اور پیش آیا؟
23 برس گزر جانے کے باوجود ان سوالات کا کوئی حتمی جواب موجود نہیں اور بولی ووڈ آج بھی اپنے گمشدہ اداکار کی واپسی کا منتظر ہے۔