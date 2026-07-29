کاکروچ پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کی والدہ بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرا رہیں؟
کاکروچ جنتا پارٹی کے 30 سالہ بانی اور فعال رکن ابھیجیت دیپکے کو گزشتہ تقریباً دو برس سے مسلسل شادی کے رشتے موصول ہو رہے ہیں، تاہم خاندان کی شدید خواہش کے باوجود، وہ ان پیشکشوں کو مسلسل مسترد کر رہے ہیں۔ اب ان کی والدہ نے اس فیصلے کے پیچھے چھپی اصل وجہ کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔
انڈیا ٹوڈے کے مطابق خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ابھیجیت دیپکے کی والدہ انیتا دیپکے نے بتایا کہ ان کے بیٹے کے لیے گزشتہ دو برس سے شادی کے رشتے موصول ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب ابھیجیت دیپکے ملک گیر سطح پر ہونے والی نیٹ یو جی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف تحریک کے باعث قومی سطح پر معروف نہیں ہوئے تھے۔
انیتا دیپکے نے کہا، ”ہمیں گزشتہ دو سال سے شادی کے رشتے آ رہے ہیں، لیکن میرا بیٹا ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کرکے خود کچھ کماؤں، پھر شادی کروں۔“
انہوں نے مزید بتایا، ”میں نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس کافی پیسہ ہے، مگر اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی کمائی پر شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اتنا ایماندار ہے کہ اپنی شادی میں کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔“
رپورٹ کے مطابق ابھیجیت دیپکے 6 جون 2026 کو بوسٹن سے نئی دہلی پہنچے تھے۔ اس وقت انہیں زیادہ تر ایک آن لائن کارکن کے طور پر جانا جاتا تھا، تاہم چند ہی ہفتوں میں وہ نیٹ یو جی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف ملک گیر طلبہ احتجاج کی نمایاں آواز بن گئے۔
اس احتجاجی تحریک کا اختتام مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے پر ہوا، جو مظاہرین کے اہم مطالبات میں شامل تھا۔ اگرچہ احتجاج ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھیجیت دیپکے بدستور عوامی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور ان کی نجی زندگی بھی زیر بحث ہے۔
جب والدہ انیتا دیپکے سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے بیٹے کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا، ”ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے شادی کرکے اپنی زندگی آباد کریں۔ میری بھی یہی خواہش ہے۔“
تاہم انہوں نے واضح کیا کہ شادی کا حتمی فیصلہ ان کے بیٹے کا ہوگا اور حالیہ دنوں میں اس موضوع پر ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔
انہوں نے کہا، ”ہم نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اسے بات کرنے کا بھی زیادہ وقت نہیں ملتا۔ ویڈیو کال پر زیادہ تر اس کی صحت کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ بات کرتا ہے اور پھر آرام کرنے چلا جاتا ہے۔“
انیتا دیپکے نے بتایا کہ ان کا بیٹا اس وقت طبیعت کی خرابی کا شکار ہے اور انہوں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ گھر واپس آنے سے پہلے مکمل آرام کرے۔
ممکنہ دلہن کے بارے میں سوال پر انہوں نے کہا، ”میں نے نہ کسی لڑکی کو دیکھا ہے اور نہ ہی کسی سے بات کی ہے۔ اس نے بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔“
انہوں نے مزید کہا، ”وہ جب گھر واپس آئے گا تو بھی میں کم از کم ایک ماہ تک شادی کی بات نہیں کروں گی۔ پہلے وہ مکمل صحت یاب ہو جائے، پھر دیکھا جائے گا۔“
اپنی خواہش کی وجہ بیان کرتے ہوئے انیتا دیپکے نے کہا، ”مجھے اس کے مستقبل کی فکر رہتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا بھی اپنا گھر اور خاندان ہو۔ اس کے تمام کزنز کی شادیاں ہو چکی ہیں، اس لیے مجھے بھی لگتا ہے کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔“