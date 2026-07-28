آزاد کشمیر انتخابات: ن لیگ 5 اور پیپلز پارٹی 2 نشستوں پر آگے، ہنگامہ آرائی کے دوران ایک کارکن جاں بحق
آزاد جموں و کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں موصول ہونے والے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ (ن) اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب تک موصول ہونے والے نتائج کے مطابق مسلم لیگ (ن) نے پانچ نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے جبکہ پیپلز پارٹی دو نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی ہے۔
غیر سرکاری نتائج کے مطابق میرپور کے حلقہ ایل اے ون سے مسلم لیگ ن کے اظہر صادق 15 ہزار 427 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے محمد افسر شاہد 9 ہزار 832 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے۔
ایل اے ٹو میرپور سے پیپلز پارٹی کے قاسم مجید نے 12 ہزار 904 ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی، جبکہ ایل اے تھری سے بھی پیپلز پارٹی کے چوہدری یاسر سلطان 11 ہزار 676 ووٹ لے کر فاتح رہے۔
دیگر حلقوں میں بھی مسلم لیگ (ن) کی پیش قدمی دیکھنے میں آئی ہے جہاں ایل اے فور سے ن لیگ کے چوہدری رخسار احمد 20 ہزار 172 ووٹ، ایل اے نائن کوٹلی ٹو سے عمیر نعیم 31 ہزار 80 ووٹ، ایل اے سیون بھمبر سے چوہدری طارق فاروق 35 ہزار 490 ووٹ اور ایل اے 13 کوٹلی سے راجہ ایاز احمد خان 21 ہزار 865 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔
الیکشن کے پرامن اور شفاف انعقاد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے میڈیا کو بتایا کہ انتخابات کا پہلا مرحلہ انتہائی شفاف اور آزادانہ ماحول میں مکمل ہوا ہے جس میں انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں کی مدد شامل رہی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ”تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیا ہے اور عوام نے پرامن ماحول میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جبکہ سماہنی میں پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کو بروقت گرفتار کیا گیا“۔
تاہم انتخابات کے دوران کچھ علاقوں میں پرتشدد واقعات اور ہنگامہ آرائی کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ کوٹلی کے علاقے نکیال میں فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا ایک کارکن مختار یونس جاں بحق ہو گیا جبکہ تین افراد زخمی ہوئے۔
اس واقعے پر شدید ردعمل دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ ”کارکن مختار یونس کی شہادت کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور فائرنگ میں ن لیگی امیدوار شامل تھے، اگر حکام نے دو روز قبل سامنے آنے والی فائرنگ کی ویڈیو پر پہلے ہی ایکشن لیا ہوتا تو آج یہ قیمتی انسانی جان ضائع نہ ہوتی“۔
دوسری جانب بھمبر کے علاقے میں بھی دربار بابا شادی شہید پولنگ اسٹیشن پر دو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا جہاں شرپسندوں نے بیلٹ باکس چھین کر اسے آگ لگا دی، جس کے بعد ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے بتایا کہ جلا دیے گئے باکس میں 232 ووٹ موجود تھے اور اس پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ کے حوالے سے فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔
سماہنی ووٹ جلانے اور فائرنگ کے الزام میں استحکام پارٹی کے امیدوارعلی شان سونی اور ان کے بیٹے عدیل علی شان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دونوں کے خلاف بیلٹ باکس چھیننے اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔