کویتی فوج میں نوکری کا اعلان: شرائط، اہلیت اور رجسٹریشن کی تاریخ جاری
کویت کے جنرل اسٹاف ہیڈکوارٹرز کے تحت عسکری سروس میں رضاکارانہ بھرتیوں کے عمل کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ بھرتی نان کمیشنڈ افسران اور جوانوں کے تربیتی کورس کے لیے کی جا رہی ہے، جس کے تحت مختلف تعلیمی قابلیت رکھنے والے اہل کویتی شہری درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔
وزارتِ دفاع کے مطابق آن لائن رجسٹریشن کا آغاز 28 جولائی 2026 سے ہوگا، جبکہ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 18 اگست 2026 مقرر کی گئی ہے۔
کون درخواست دے سکتا ہے؟
اعلان کے مطابق مختلف تعلیمی پس منظر رکھنے والے کویتی شہری اس بھرتی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اہل امیدواروں میں یونیورسٹی ڈگری، ہائی اسکول کے بعد ڈپلومہ، انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی تعلیم رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گیارہویں، دسویں، نویں اور آٹھویں جماعت تک تعلیم مکمل کرنے والے امیدوار بھی درخواست دینے کے مجاز ہوں گے۔ وزارتِ دفاع نے واضح کیا ہے کہ ہر تعلیمی زمرے کے لیے مقررہ شرائط اور ضوابط کے مطابق درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا۔
عمر، قد اور دیگر بنیادی شرائط
وزارتِ دفاع کے مطابق درخواست گزار کا کویتی شہری ہونا لازمی ہے۔ امیدوار کی عمر اعلان کی تاریخ کے مطابق 18 سال سے کم اور 26 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
اس کے علاوہ امیدوار کا طبی معائنے میں فوجی سروس کے لیے مکمل طور پر فٹ قرار پانا ضروری ہے، جبکہ اس کا قد کم از کم 157 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ امیدوار کو ذاتی انٹرویو بھی کامیابی سے پاس کرنا ہوگا اور اس کا کردار، سیرت اور شہرت اچھی ہونی چاہیے۔
شرائط کے مطابق ایسے افراد درخواست نہیں دے سکیں گے جنہیں کسی سنگین جرم، بدعنوانی یا اخلاقی بدکرداری کے مقدمے میں سزا سنائی جا چکی ہو، الا یہ کہ قانون کے مطابق ان کی ساکھ بحال کر دی گئی ہو۔
اسی طرح وہ امیدوار بھی نااہل تصور ہوں گے جنہیں کسی سرکاری ادارے سے حتمی تادیبی کارروائی یا حکم کے تحت ملازمت سے برطرف کیا گیا ہو۔ وزارت نے مزید بتایا کہ اگر کوئی امیدوار پہلے سے کسی ملازمت میں ہے تو اسے حتمی منظوری ملنے کے بعد اپنی موجودہ ملازمت سے استعفیٰ دینا ہوگا۔
تعلیمی قابلیت کے مطابق فوجی رینکس
وزارتِ دفاع نے کامیاب امیدواروں کو ان کی تعلیمی قابلیت کے مطابق دیے جانے والے فوجی رینکس کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔
پی ایچ ڈی ڈگری رکھنے والے امیدوار کو وارنٹ آفیسر کا رینک دیا جائے گا، جس کے ساتھ دو اضافی الاؤنس بھی شامل ہوں گے۔
ماسٹرز ڈگری رکھنے والے امیدوار کو بھی وارنٹ آفیسر کا رینک دیا جائے گا۔ یونیورسٹی ڈگری رکھنے والوں کو سارجنٹ میجر کا رینک دیا جائے گا۔
ہائی اسکول کے بعد ڈپلومہ رکھنے والے امیدوار سارجنٹ کے رینک کے مستحق ہوں گے، جبکہ انہیں دو اضافی الاؤنس بھی دیے جائیں گے۔ انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی تعلیم رکھنے والے امیدواروں کو بھی سارجنٹ کا رینک دیا جائے گا۔
گیارہویں، دسویں اور نویں جماعت تک تعلیم رکھنے والے امیدواروں کو کارپورل کے رینک پر تعینات کیا جائے گا۔
آٹھویں جماعت یا اس سے کم تعلیم رکھنے والے امیدوار سپاہی کے طور پر بھرتی کیے جائیں گے۔
تربیتی کورس کا دورانیہ
وزارتِ دفاع کے مطابق نان کمیشنڈ افسران کے تربیتی کورس کی مدت چار ماہ ہوگی، جبکہ عام فوجیوں کی بنیادی تربیت تین ماہ پر مشتمل ہوگی۔
درخواست کے لیے مطلوبہ دستاویزات
وزارت نے تمام امیدواروں کو ہدایت کی ہے کہ درخواست کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات آن لائن جمع کروائیں۔ ان میں اصل کویتی شہریت کا سرٹیفکیٹ، سول شناختی کارڈ، پیدائش کا سرٹیفکیٹ اور آخری تصدیق شدہ تعلیمی سند شامل ہیں۔
اس کے علاوہ لازمی فوجی سروس، سوشل انشورنس اور افرادی قوت سے متعلق دستاویزات بھی ان امیدواروں کے لیے ضروری ہوں گی جن پر یہ شرائط لاگو ہوتی ہیں۔
دیگر مطلوبہ دستاویزات میں والدین کی شہریت کی نقول، والدین میں سے کسی ایک کے انتقال کی صورت میں وفات کا سرٹیفکیٹ، حالیہ پانچ پاسپورٹ سائز تصاویر (4×6)، جبکہ شادی شدہ امیدوار کے لیے نکاح نامہ اور اہلیہ کی شہریت کی کاپی بھی شامل ہے۔
وزارتِ دفاع کی اہم ہدایت
وزارتِ دفاع نے واضح کیا ہے کہ آن لائن جمع کرائی جانے والی تمام دستاویزات واضح، درست اور قابلِ قبول معیار کی ہونی چاہییں۔ امیدواروں کو ذاتی انٹرویو کے وقت انہی تمام دستاویزات کی اصل نقول بھی پیش کرنا ہوں گی۔
وزارت کے مطابق رضاکارانہ بھرتی کے لیے تمام درخواستیں 28 جولائی 2026 سے 18 اگست 2026 تک مقررہ آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے وصول کی جائیں گی۔