سندھ بھر میں 29 جولائی کو عام تعطیل کا اعلان
حکومتِ سندھ نے عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سالانہ عرس کے موقع پر 29 جولائی کو صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔
سندھ کے محکمہ سروسز، جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سالانہ عرس کے موقع پر 29 جولائی کو صوبے بھر میں عام تعطیل ہوگی۔
نوٹیفکیشن کے مطابق اس روز سندھ بھر کے تمام صوبائی سرکاری دفاتر، نیم سرکاری ادارے، خودمختار باڈیز، بلدیاتی کونسلیں اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔
حکومتِ سندھ کے اعلان کے بعد سندھ ہائیکورٹ نے بھی 29 جولائی کو صوبے بھر کی عدالتوں میں تعطیل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق بدھ کے روز کراچی میں پرنسپل سیٹ، سکھر بینچ اور تمام سرکٹ کورٹس بند رہیں گی۔ اسی طرح حیدرآباد، لاڑکانہ اور میرپورخاص کی سرکٹ کورٹس میں بھی عدالتی کارروائیاں معطل رہیں گی۔
سندھ ہائیکورٹ سے جاری نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ سندھ بھر کی تمام سیشن اور سول عدالتیں بھی 29 جولائی کو بند رہیں گی، جب کہ سندھ ہائیکورٹ کے انتظامی کنٹرول میں کام کرنے والے وفاقی اور صوبائی ٹربیونلز میں بھی تعطیل ہوگی۔
واضح رہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا سالانہ عرس ہر سال اسلامی کیلنڈر کے مطابق 14 صفر کو مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھٹ شاہ میں تین روزہ تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔