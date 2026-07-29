چین کا مزید ممالک کے لیے ویزا فری انٹری کا اعلان
چین نے غیر ملکی مسافروں کی آمد و رفت کو مزید آسان بنانے کے لیے اپنی ویزا فری انٹری پالیسی کی توسیع اور بارڈر کنٹرول پر جدید ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی کے بڑے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔
چین کی وزارتِ پبلک سیکیورٹی کے مطابق یہ نئے اقدامات ملک کو دنیا کے لیے مزید کھولنے اور بین الاقوامی وزیٹرز کے ملک میں داخلے میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کی حکومتی حکمتِ عملی کا حصہ ہیں۔
چین کی وزارتِ عوامی تحفظ کے مطابق یہ اقدامات ملک کو زیادہ قابلِ رسائی بنانے کے وسیع منصوبے کا حصہ ہیں، جس کا مقصد غیر ملکی سیاحوں، کاروباری افراد اور دیگر مسافروں کے لیے آمد و رفت کو زیادہ سہل بنانا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے ژنہوا کے مطابق حکام ویزا فری ٹرانزٹ اور داخلے کے قوانین کو مزید بہتر بنانے پر کام کر رہے ہیں۔
نئے منصوبے کے تحت ڈیجیٹل سفری دستاویزات، جیسے ای پاسپورٹ اور دیگر الیکٹرانک اجازت ناموں کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا تاکہ مسافروں کو کاغذی کارروائی اور انتظامی مشکلات کا سامنا کم کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ مزید اسمارٹ بارڈر چینلز بھی قائم کیے جائیں گے، جن کے ذریعے اہل مسافر امیگریشن کے مراحل زیادہ تیزی سے مکمل کر سکیں گے۔
چینی حکومت کا ارادہ ہے کہ ویزا، رہائشی اجازت ناموں اور دیگر امیگریشن معاملات کے لیے خدمات کو مکمل طور پر آن لائن منتقل کیا جائے، تاکہ درخواست دینے کا عمل زیادہ آسان اور تیز ہو سکے۔
یہ اعلان چین کی جانب سے حالیہ عرصے میں غیر ملکی مسافروں کے لیے سہولتیں بڑھانے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حکام کے مطابق مستقبل میں ویزا اور رہائش سے متعلق پالیسیوں کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل امیگریشن نظام کو بھی مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ بیرون ملک سے آنے والے افراد کو بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔
اب تک 50 ممالک کے شہریوں کو چین میں یکطرفہ ویزا فری داخلے کی سہولت حاصل ہے، جبکہ 55 ممالک کے مسافر 65 داخلی مقامات کے ذریعے 240 گھنٹے تک بغیر ویزا ٹرانزٹ کی سہولت استعمال کر سکتے ہیں۔
چین میں غیر ملکی مسافروں کی تعداد میں حالیہ مہینوں کے دوران نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ موسم گرما کے دوران بیجنگ کے داخلی اور خارجی راستوں پر مسافروں کی آمد و رفت میں تیزی آئی ہے، جہاں سیاحت، کاروبار اور تعلیمی دوروں کے لیے آنے والے غیر ملکی افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2026 کے پہلے 6 ماہ کے دوران چین آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، یہ تعداد تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ رہی، یہ تعداد گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 20.4 فیصد زیادہ ہے۔ حکام کے مطابق اس اضافے کی بڑی وجہ ویزا اور داخلے کی پالیسیوں میں نرمی ہے۔
چین آنے والے غیر ملکی مسافروں میں سب سے بڑی تعداد جنوبی کوریا، روس، ملائیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، سنگاپور، امریکا، جاپان، منگولیا اور آسٹریلیا کے شہریوں کی رہی۔
چینی حکومت کا کہنا ہے کہ نئی سہولتوں کا مقصد بین الاقوامی رابطوں کو بڑھانا اور غیر ملکی افراد کے لیے چین کا سفر زیادہ آسان اور مؤثر بنانا ہے۔