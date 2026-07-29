سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں، 32 دہشت گرد ہلاک
سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز کرتے ہوئے 32 دہشت گردوں ہلاک کر دیا ہے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ ’فتنہ الخوارج‘ اور ’فتنہ الہندوستان‘ کے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف جاری آپریشنز کے تسلسل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبرپختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مشترکہ کارروائیاں کی ہیں۔
آئی ایس پی آر کے مطابق 28 اور 29 جولائی کی درمیانی شب خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں علاقے کو کلیئر کرانے کے لیے انٹیلی جنس بیسڈ سینیٹائزیشن اور ٹارگٹڈ آپریشنزکیے گئے، ان ٹارگٹڈ آپریشنز کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور ’فتنہ الخوارج‘ سے تعلق رکھنے والے 24 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔
اسی دوران سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع نوشکی میں بھی انٹیلی جنس بیسڈ متعدد آپریشنز کیے، جہاں شدید جھڑپ کے بعد فائرنگ کے تبادلے میں ’فتنہ الہندوستان‘ سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گرد مارے گئے۔
ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشنز کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ دھماکا خیز مواد (آئی ای ڈیز) بھی برآمد کرکے تباہ کر دیا گیا جب کہ علاقے میں مزید دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی موجودگی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔
ترجمان کے مطابق وفاقی ایپکس کمیٹی کے منظور کردہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عزمِ استحکام کے وژن کے تحت سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دہشت گردی کے خلاف بلاامتیاز مہم پوری رفتار سے جاری رہیں گی اور بیرونی سرپرستی اور معاونت سے چلنے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔
صدر اور وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین
دوسری جانب وزیراعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر اور بلوچستان کے ضلع نوشکی میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔
وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے ضلع خیبر میں 24 فتنہ الخوارج اور ضلع نوشکی میں 8 فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بہادری کو سراہا۔
شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کی عفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکار وطنِ عزیز کے امن کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر رہے ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وطنِ عزیز کے دفاع اور امن و استحکام کے لیے پوری قوم ان سمیت افواجِ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
ادھر صدر مملکت آصف علی زرداری نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کامیاب انٹیلی جنس بنیادوں پر کیے گئے آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔
ایوانِ صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت نے بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے 32 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، بہادری اور مؤثر کارروائیوں کو سراہا۔
آصف زرداری نے کہا کہ بھارت کی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ملک کے دفاع کے لیے ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔
صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے بھارتی پراکسی گروہوں کے خلاف جاری کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے امن، استحکام اور خودمختاری کے خلاف ہر سازش کو قومی اتحاد اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیت کے ذریعے ناکام بنایا جائے گا۔