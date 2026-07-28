ملازمت پیشہ افراد اور طلبہ کے لیے خوشخبری؛ اگست میں چھٹیوں کی بہار
پاکستان میں سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین اور طلبہ کے لیے اگست کا مہینہ متعدد تعطیلات لے کر آ رہا ہے۔ کیلنڈر کے مطابق اس ماہ 2 وفاقی سرکاری تعطیلات متوقع ہیں جب کہ ہفتہ اور اتوار کی 10 چھٹیوں کو ملا کر بعض شہریوں کو مجموعی طور پر 12 تعطیلات مل سکتی ہیں۔
سال 2026 کے کیلنڈر اور وفاقی حکومت کی جانب سے طے شدہ سرکاری تعطیلات کے مطابق اگست کے دوران دو عام تعطیلات متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ مہینے میں آنے والے پانچ ہفتہ اور پانچ اتوار ملا کر مجموعی طور پر 10 ہفتہ وار تعطیلات بھی ہوں گی۔
وہ سرکاری اور نجی ادارے جہاں ہفتہ اور اتوار دونوں روز تعطیل ہوتی ہے، وہاں ملازمین کو اگست میں مجموعی طور پر 12 چھٹیاں مل سکتی ہیں۔ تاہم جن اداروں میں صرف اتوار کی چھٹی ہوتی ہے وہاں ملازمین کو پانچ اتوار اور دو سرکاری تعطیلات سمیت مجموعی طور پر 7 چھٹیاں ملیں گی۔
رواں سال 14 اگست یعنی ’یومِ آزادی‘ جمعے کے روز منایا جائے گا، جس کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ چونکہ اس کے فوراً بعد ہفتہ اور اتوار بھی آئیں گے، اس لیے ایسے ملازمین اور طلبہ جنہیں ہفتہ اور اتوار دونوں روز چھٹی ہوتی ہے، انہیں 14، 15 اور 16 اگست کو مسلسل تین چھٹیوں کی صورت میں طویل ویک اینڈ میسر آئے گا۔
دوسری متوقع سرکاری تعطیل عید میلاد النبیﷺ کی ہے جو ہجری کیلنڈر کے مطابق 25 اگست کو متوقع ہے۔ اس موقع پر وفاقی حکومت کی جانب سے ہر سال عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔
اسلامی مہینوں کی تاریخیں چوں کہ رویتِ ہلال پر منحصر ہوتی ہیں اس لیے اگر یکم ربیع الاول 15 اگست کو ہوئی تو 12 ربیع الاول 26 اگست کو ہوگی۔ اس صورت میں عید میلاد النبی ﷺ کی سرکاری تعطیل بدھ کو ہوگی۔
عید میلاد النبیﷺ کی تعطیل کی حتمی تاریخ کا اعلان مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد 13 اگست کی شام کو کیا جائے گا۔