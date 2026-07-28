کوئٹہ: بارکھان میں پولیس کی گاڑی پر فائرنگ، ڈی ایس پی مرید بگٹی شہید
بلوچستان کے ضلع بارکھان میں پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں ڈی ایس پی مرید بگٹی شہید ہوگئے، جب کہ ایک پولیس اہلکار زخمی ہوگیا۔ واقعہ کھنہ چوکی کے قریب پیش آیا، حملہ آور فرار ہوگئے۔
بلوچستان کے ضلع بارکھان میں نامعلوم افراد نے پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس مرید بگٹی شہید ہوگئے۔
پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ کھنہ چوکی کے قریب پیش آیا، جہاں مسلح افراد نے پولیس گاڑی پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا۔
واقعے کے بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ حملے کی تحقیقات جاری ہیں جب کہ واقعے میں ملوث افراد کا تعین کیا جا رہا ہے۔