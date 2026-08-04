نواسہِ رسول حضرت امام حسین کا چہلم: ملک بھر میں آج جلوس نکالے جائیں گے
نواسہِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفا شعار رفقاء کی عظیم قربانیوں کی یاد میں آج ملک بھر میں چہلمِ شہدائے کربلا انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں نوحہ خوانی اور ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں جن کی حفاظت کے لیے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے انتہائی سخت اور فول پروف سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔
ملک کے معاشی مرکز کراچی میں چہلم کا مرکزی جلوس روایتی انداز میں نشتر پارک سے برآمد ہوگا جو اپنے طے شدہ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوگا۔
کراچی میں سیکیورٹی کے پیش نظر ایم اے جناح روڈ کو عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور شہریوں کی سہولت کے لیے متبادل راستے فراہم کیے گئے ہیں۔
کراچی پولیس کے اعلیٰ حکام کے مطابق، ”مرکزی جلوس کے راستوں اور اطراف کی گلیوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے تاکہ عزادارانِ حسین کے لیے سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین انتظامات کو یقینی بنایا جا سکے“۔
پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں چہلم کا مرکزی جلوس اندرون دہلی گیٹ میں واقع تاریخی حویلی الف شاہ سے برآمد ہو رہا ہے جو اپنے قدیم راستوں سے گزرتا ہوا اختتام پذیر ہوگا۔
راولپنڈی میں چہلم کے پیش نظر آج مقامی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ جلوس کے راستوں میں امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔
راولپنڈی کے ضلعی انتظامیہ کے حکام نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ”شہر میں مقامی تعطیل کے باوجود بورڈ اور یونیورسٹی کے قبل از وقت طے شدہ امتحانات اپنے مقررہ شیڈول کے مطابق ہی منعقد ہو رہے ہیں تاکہ طلبا کا وقت ضائع نہ ہو“۔
صوبہ بلوچستان اور سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی انتظامیہ کی جانب سے سخت تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ کوئٹہ میں شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر املاک اور شہریوں کی حفاظت کے لیے موبائل فون سروس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔
دوسری جانب سندھ کے شہر حیدرآباد میں ضلعی انتظامیہ نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جبکہ اندرونِ سندھ کے متعدد شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے۔
سیکیورٹی اداروں کے مطابق ان تمام اقدامات کا مقصد عزاداری کے ان اجتماعات کو پرامن ماحول میں مکمل کروانا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری راستوں پر تعینات ہے۔