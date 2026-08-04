امریکی بحریہ اور فوجیوں کو نشانہ بنائیں گے، آبنائے ہرمز واشنگٹن کی شرائط پر ہرگز نہیں کھلے گی: ایران
پاسدارانِ انقلاب کے سینئر کمانڈر اور ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضاعی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے اس موقف پر مکمل طور پر قائم ہے کہ آبنائے ہرمز کو امریکا کی وضع کردہ شرائط پر دوبارہ نہیں کھولا جائے گا اور نہ ہی ایران اس اہم سمندری راستے پر کسی دوسرے متبادل یا ناپسندیدہ انتظام کی اجازت دے گا۔
ترک خبر رساں ایجنسی انادولو کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران ایرانی فوج اور حکومت کا موقف پیش کرتے ہوئے میجر جنرل محسن رضاعی نے امریکا اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کیا کہ اگر اس راستے پر طاقت کا استعمال کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ اگر اس علاقے میں کوئی جنگی جہاز لایا گیا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا اور اگر امریکا نے اپنی فوج اتارنے کی کوشش کی تو وہ بھی ایرانی حملوں کا راست نشانہ بنے گی۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز پر موجود صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے تجارتی اور عسکری جہاز ایران کی طرف سے دی جانے والی تنبیہ اور وارننگ کے بعد خود ہی واپس مڑ رہے ہیں، جبکہ وہ تمام جہاز جنہیں امریکا زبردستی آبنائے ہرمز میں دھکیلتا ہے، وہ نقصان اٹھانے کے بعد بالآخر خود ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے حالیہ 17 روزہ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا، ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں نے امریکا کے فوجی مقاصد کو ناکام بنا دیا۔
محسن رضاعی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران نے یوکرین میں تین مقامات پر حملے کی مکمل تیاری کرلی تھی، تاہم کیف کی جانب سے معذرت کے بعد یہ کارروائی روک دی گئی۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج نے تین اہداف پر حملے کی تمام تیاریاں مکمل کرلی تھیں، لیکن یوکرین کی جانب سے معذرت کے بعد اس کارروائی کو منسوخ کردیا گیا۔
انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یوکرین نے کس معاملے پر معذرت کی اور نہ ہی ان تین مقامات کی تفصیلات بیان کیں جنہیں نشانہ بنایا جانا تھا۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران نے 25 جولائی کو یوکرین پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے بحیرہ کیسپین میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں عملے کا ایک رکن ہلاک ہوگیا تھا۔
بعد ازاں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے یوکرینی ہم منصب آندری سیبیہا سے گفتگو میں مطالبہ کیا تھا کہ یوکرین اس حملے سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کرے۔
عباس عراقچی نے کہا تھا کہ یوکرین کو ایران کے تجارتی جہاز پر حملے سے ہونے والے نقصان کا معاوضہ ادا کرنا چاہیے۔