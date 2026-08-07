میر رضا علی کی قبر کشائی آج ہوگی، نیا میڈیکل بورڈ تبدیل، پرانا بورڈ بحال
کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں قتل ہونے والے نوجوان میر رضا علی کی موت کی حتمی تصدیق اور حقائق سامنے لانے کے لیے قبر کشائی آج صبح 11 بجے کی جائے گی جب کہ قبر کشائی سے قبل نیا میڈیکل بورڈ ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا ہے، پانچ رکنی بورڈ کی جگہ دوبارہ سابقہ آٹھ رکنی بورڈ بحال کر دیا گیا، جس کا باقاعدہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
کراچی میں نوجوان میر رضا علی کی پراسرار موت اور قبر کشائی کے معاملے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، انتظامیہ کی جانب سے قبر کشائی کے لیے تشکیل دیا گیا نیا میڈیکل بورڈ تبدیل کرکے سابقہ بورڈ کو ہی بحال کر دیا گیا ہے، جس کا باضابطہ آرڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
نئے حکم نامے کے مطابق ڈاکٹر سمعیہ سید کو ایک بار پھر بورڈ کی کنوینر مقرر کیا گیا ہے جب کہ بورڈ میں درج ذیل ماہرین اور افسران شامل ہوں گے۔
پروفیسر ڈاؤ یونیورسٹی ڈاکٹر نسیم احمد بطور پیتھالوجسٹ فرائض انجام دیں گے، ڈاکٹر فرح وسیم بورڈ میں بطور فارنزک ایکسپرٹ، سی پی ایل سی آفیسر عامر حسن خان بطور فارنزک آئیڈینٹی فکیشن ایکسپرٹ بورڈ کا حصہ ہوں گے جب کہ دیگر ممبران میں ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر سری چند اور ڈاکٹر دانیال مرزا کو بورڈ کے ممبر کے طور پر برقراررکھا گیا ہے۔
میر رضا علی کی قبرکشائی کا باضابطہ شیڈول جاری
دوسری جانب پولیس سرجن کراچی نے میر رضا علی کی قبرکشائی کا باضابطہ شیڈول جاری کردیا ہے جب کہ قبر کشائی آج صبح 11 بجے عدالتی کی نگرانی میں ہوگی۔
تمام بورڈ ممبران کو صبح ساڑھے 10 بجے قبرستان پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے، قبر کشائی فیروز آباد تھانے کی حدود میں رحمانیہ مسجد سے متصل قبرستان میں ہوگی۔
سول جج اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی ایسٹ کی موجودگی میں کارروائی ہوگی اور اس حوالے سے ایس ایس پی ایسٹ، متعلقہ ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسر کو بھی آگاہ کردیا گیا ہے۔
میر رضا قتل کیس میں قبر کشائی کا معاملہ مؤخر
قبل ازیں کراچی میں میر رضا قتل کیس میں قبر کشائی کا معاملہ مؤخر کردیا گیا ہے جب کہ مقتول کے اہلخانہ نے نئے تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے تسلیم کرنے سے انکار کردیا ہے۔
ذرائع کے مطابق کراچی کی مقامی عدالت نے میررضا کی قبر کشائی کا فیصلہ مؤخر کیا۔ پولیس کے مطابق تفتیشی افسر میڈیکل بورڈ کے ارکان کے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے بعد قبر کشائی سے متعلق آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔
مقتول میررضا کے وکیل جبران ناصر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قبر کشائی آج کے لیے مؤخر کردی گئی ہے جب کہ نیا میڈیکل بورڈ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ میڈیکل بورڈ سے متعلق بار بار نوٹیفکیشن جاری کیے جا رہے ہیں، تیسرا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے تاہم ہم تیسرے نوٹیفکیشن کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔
جبران ناصر کا کہنا ہے کہ میر رضا کے والدین نے بھی تفتیشی افسر کو اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میر رضا کے والد براہ راست وزیراعلیٰ سندھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل اور تبدیلی کے معاملے میں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔
وکیل نے مطالبہ کیا کہ میڈیکل بورڈ میں کراچی کے افسران اور ڈاکٹرز کو شامل کیا جائے۔ ان کا سوال تھا کہ راتوں رات میڈیکل بورڈ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟
اس موقع پر میررضا کے والد نے بھی میڈیکل بورڈ اور تفتیش کے عمل پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ کو کہاں غائب کردیا گیا، اور کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
میررضا کے والد نے سوال اُٹھاتے ہوئے کہا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا کراچی میں کوئی ڈاکٹر یا پڑھے لکھے لوگ نہیں بچے کہ میڈیکل بورڈ کے لیے اندرون سندھ سے افراد لانا پڑیں گے؟
انہوں نے مزید کہا کہ اگر کراچی میں ماہر ڈاکٹر موجود ہیں تو پھر دوسرے علاقوں سے لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
دوسری جانب پولیس کے مطابق نئے میڈیکل بورڈ کے ارکان کے بیانات لیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پرانے میڈیکل بورڈ کے ارکان بھی قبرستان پہنچ گئے تھے، تاہم انہیں نئے نوٹیفکیشن کے بارے میں معلومات نہیں تھیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ کے دو ارکان قبرستان نہیں پہنچ سکے، جس کے باعث قبر کشائی کی کارروائی مکمل نہ ہوسکی۔
اس سے قبل میر رضا علی کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ میں تبدیلی کے معاملے پر مقتول کے والد کے وکیل جبران ناصر نے پولیس سرجن کراچی اور سیکریٹری صحت کو ہنگامی قانونی نوٹس ارسال کیا تھا۔
وکیل جبران ناصر کی جانب سے بھیجے گئے نوٹس میں مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ عدالت کے احکامات کے مطابق میر رضا علی خان کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم پہلے سے تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ ہی سے کرایا جائے۔
نوٹس کے مطابق عدالت نے پولیس سرجن کراچی اور سیکریٹری صحت کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پولیس سرجن کراچی نے عدالتی احکامات کی روشنی میں 8 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا تھا۔
وکیل کے مطابق مذکورہ میڈیکل بورڈ میں فرانزک اور پیتھالوجی کے ماہرین بھی شامل تھے، جبکہ مقتول کے ورثا نے اس اصل میڈیکل بورڈ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا۔
قانونی نوٹس میں کہا گیا تھا کہ متعلقہ ڈویژن کے تحت پولیس سرجن کو قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا اختیار حاصل ہے، تاہم 6 اگست کی رات ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ حیدرآباد کی جانب سے ایک نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔
جبران ناصر کے مطابق نئے بورڈ کی تشکیل کے دوران سابق میڈیکل بورڈ کے تمام ارکان کو تبدیل کردیا گیا، جس پر مقتول کے اہل خانہ کو شدید تحفظات ہیں۔
نوٹس میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ ڈی جی ہیلتھ حیدرآباد کی جانب سے میڈیکل بورڈ میں تبدیلی عدالتی احکامات کے منافی ہے، جبکہ ڈی جی ہیلتھ کو پولیس سرجن کراچی کے اختیارات میں مداخلت کا اختیار حاصل نہیں۔
وکیل نے واضح کیا کہ مقتول کے ورثا نئے تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ کے ذریعے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کرانے پر رضامند نہیں ہیں۔
نوٹس میں مزید کہا گیا تھا کہ اگر نئے میڈیکل بورڈ کی جانب سے میر رضا علی خان کی قبر کشائی کی گئی تو اسے عدالتی حکم کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔
نوجوان تاجر میر رضا کے وکیل جبران ناصر کا مزید کہنا تھا کہ میڈیکل بورڈ میں اچانک تبدیلی نے مقتول کے اہل خانہ کے خدشات کو مزید تقویت دی ہے، اس لیے عدالتی احکامات کے مطابق پہلے سے تشکیل دیے گئے اصل میڈیکل بورڈ کو ہی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل کرنا چاہیے۔
انہوں نے پولیس سرجن کراچی اور سیکریٹری صحت سے مطالبہ کیا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور میڈیکل بورڈ کی تبدیلی کے معاملے کو فوری طور پر درست کیا جائے۔
تاحال ڈی جی ہیلتھ حیدرآباد کی جانب سے میڈیکل بورڈ میں تبدیلی کی وجوہات یا اس معاملے پر مؤقف سامنے نہیں آیا۔
اس سے قبل میر رضا علی کے والدین نے مؤقف اختیار کیا کہ جس میڈیکل بورڈ پر پہلے اعتماد کیا گیا تھا، اگر اسے تبدیل کرکے نئے ارکان پر مشتمل بورڈ کے ذریعے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی کوشش کی گئی تو وہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔