فیفا ورلڈ کپ میں کرکٹ ٹیکنالوجی 'اسنیکو' کی انٹری، سویڈن اور تیونس کے میچ کا فیصلہ بدل دیا
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ میچ میں ایک غیر معمولی اور دلچسپ لمحہ اس وقت دیکھنے کو ملا جب سوئیڈن اور تیونس کے درمیان ہونے والے مقابلے میں متنازع فیصلے کے لیے کرکٹ میں استعمال ہونے والی مشہور ٹیکنالوجی ”سنیکو“ کا سہارا لیا گیا۔
یہ ٹیکنالوجی پہلی بار ٹورنامنٹ میں استعمال کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ گیند کسی کھلاڑی کو لگی ہے یا نہیں تاکہ ویڈیو ریویو کے ذریعے زیادہ درست فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کا پہلا اہم استعمال میکسیکو کے شہر مونٹیری میں کھیلے گئے اس میچ کے دوران ہوا، جہاں سوئیڈن نے تیونس کو 1-5 سے شکست دی۔
میچ کے 84ویں منٹ میں ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب سوئیڈن کے متبادل کھلاڑی میٹیاس سوانبرگ میدان میں آنے کے چند ہی لمحوں بعد گول کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ تاہم اسسٹنٹ ریفری نے فوری طور پر آف سائیڈ کا جھنڈا بلند کردیا۔
اس فیصلے پر سوئیڈن کے کھلاڑیوں نے اعتراض کیا اور مؤقف اختیار کیا کہ گول بننے سے پہلے الیگزینڈر ایساک نے گیند کو چھوا تھا، جس کی وجہ سے سوانبرگ آف سائیڈ نہیں تھے۔
چونکہ یہ فیصلہ انتہائی معمولی فرق پر مبنی تھا، اس لیے ویڈیو اسسٹنٹ ریفری حکام نے کرکٹ میں استعمال ہونے والی ”سنیکو“ ٹیکنالوجی سے مدد لی۔
اس سسٹم میں گیند کے اندر ایک موشن سینسنگ مائیکروچپ نصب ہوتی ہے، جو ہر سیکنڈ میں 500 مرتبہ گیند کے رابطوں کا ریکارڈ محفوظ کرتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے واضح طور پر یہ ظاہر کیا کہ عین اس لمحے جب گیند الیگزینڈر ایساک کے جوتے کے قریب سے گزری، اس کا رابطہ ہوا تھا۔ اس ثبوت کی بنیاد پر گول کو درست قرار دیا گیا اور میٹیاس سوانبرگ نے دوسری بار اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس واقعے نے میچ کو مزید دلچسپ بنا دیا، جو پہلے ہی سویڈن کے شاندار کھیل کی وجہ سے یکطرفہ نظر آ رہا تھا۔
میچ میں سویڈن کی ٹیم نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ یاسین ایعاری نے ابتدا میں گول کر کے برتری دلائی، جبکہ الیگزینڈر آئزک اور وکٹر گیوکرش نے بھی شاندار گول کیے۔ تیونس کی ٹیم پورے میچ میں دباؤ میں رہی اور سویڈن کی تیز رفتار حکمت عملی کا مقابلہ نہیں کر سکی۔
اب سویڈن گروپ ایف میں سرفہرست آ جائے گا اور وہ 20 جون کو نیدرلینڈز کے خلاف اپنے اگلے میچ سے پہلے مضبوط پوزیشن میں ہوگا، جبکہ تیونس مونٹیری میں جاپان کے خلاف اس بھیانک شکست کے بعد اپنی فارم بحال کرنے کی کوشش کرے گا۔