انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان
تین ملکی سیریز اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان کردیا گیا ہے۔
فرحان یوسف کو انڈر 19 کرکٹ کا کپتان برقراررکھا گیا ہے۔
قومی انڈر 19 اسکواڈ میں صرف ایک تبدیلی کی گئی ہے، محمد حذیفہ کی جگہ عمر زیب کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
پاکستان انڈر 19 اسکواڈ میں کپتان فرحان یوسف، نائب کپتان عثمان خان اور دیگر کھلاڑیوں میں عبدالسبحان، احمد حسین، علی حسن بلوچ، علی رضا، دانیال علی خان، حمزہ ظہور،حذیفہ احسن، عمر زیب، مومن قمر، محمد صیّام، محمد شایان، نقاب شفیق، اور سمیر منہاس شامل ہیں.
تین ملکی سیریز زمبابوے میں 25 دسمبر سے 6 جنوری تک کھیلی جائےگی، جس میں پاکستان، افغانستان اور میزبان زمبابوےکی ٹیمیں شامل ہیں۔
انڈر 19 ورلڈکپ 15 جنوری سے6 فروری تک زمبابوے اور نمیبیا میں کھیلا جائےگا۔ دونوں ٹورنامنٹس 50 اوورز فارمیٹ کے تحت کھیلےجائیں گے۔