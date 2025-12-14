انڈر 19 ایشیا کپ: بھارت 240 رنز پر ڈھیر، پاکستان کو جیت کے لیے 241 رنز کا ہدف
انڈر 19 ایشیا کپ کے پانچویں میچ میں پاکستان کے خلاف بھارتی ٹیم 240 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آئی سی سی کرکٹ اکیڈمی دبئی میں کھیلے جا رہے میچ میں قومی ٹیم کو فتح کے لیے 241 رنز کا ہدف ملا ہے، جہاں پاکستانی بولرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
انڈر 19 ایشیا کرکٹ کپ کے پانچویں میچ میں بھارتی انڈر 19 ٹیم پاکستان کے خلاف 240 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میچ آئی سی سی کرکٹ اکیڈمی دبئی میں کھیلا جا رہا ہے، جہاں قومی ٹیم کے کپتان فرحان یوسف نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔
بھارتی ٹیم نے مقررہ 49 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 240 رنز بنائے۔ آیوش مہاترے 38، ویبھو سوریاونشی 5، ویہان ملہوترا 12 اور ویڈانت ترویدی 7 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ابھیگیان کنڈو نے 22، آرون جارج نے 85، کھیلان پٹیل نے 6، کنشک چوہان نے 46 جبکہ ہینل پٹیل نے 12 رنز اسکور کیے۔
پاکستان کی جانب سے محمد صیام اور عبدالسبحان نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3، 3 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ نقاب شفیق نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
واضح رہے کہ بارش کے باعث ٹاس تاخیر سے ہوا، جس کے بعد میچ کو 49 اوورز فی اننگز تک محدود کر دیا گیا۔
ٹاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے قومی انڈر 19 ٹیم کے کپتان فرحان یوسف نے کہا کہ بھارت کے خلاف میچ کا کوئی دباؤ نہیں، یہ ہمارے لیے ایک نارمل گیم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام کھلاڑی پراعتماد ہیں اور ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، دانیال کی جگہ محمد سبحان کو شامل کیا گیا ہے۔
قومی کپتان نے مزید کہا کہ گزشتہ ایشیا کپ میں بھی بھارت کے خلاف مقابلہ کر چکے ہیں اور بولنگ یونٹ پر مکمل اعتماد ہے، کوشش ہو گی کہ بھارتی ٹیم کو کم سے کم اسکور پر آؤٹ کیا جائے۔
واضح رہے کہ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں ملائیشیا کو شکست دی تھی، جبکہ بھارت نے یو اے ای کو ہرایا تھا۔