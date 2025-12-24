قومی ٹی20 ٹیم کا دورہ سری لنکا، شاداب خان کی واپسی متوقع
پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ سری لنکا کے لیے ٹی 20 اسکواڈ کا اعلان جلد متوقع ہے۔
قومی کرکٹ ٹیم کا سری لنکا کا دورہ قریب ہے اور سلیکشن کمیٹی نے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی ہے۔ تین ٹی20 میچز پر مشتمل سیریز میں شاداب خان کی ٹیم میں واپسی متوقع ہے جبکہ نوجوان کھلاڑی عبدالصمد اور معاذ صداقت کو بھی موقع دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔
لاہور سے موصولہ اطلاعات کے مطابق قومی سلیکشن کمیٹی نے سری لنکا کے دورے کے لیے ابتدائی اجلاس میں کھلاڑیوں کی کارکردگی اور دستیابی کا جائزہ لیا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نوجوان کھلاڑیوں کو اہم تجربہ فراہم کرنے کے حق میں ہے، جس سے مستقبل میں ٹیم کے لیے مضبوط بنیاد تیار ہو سکے۔
تین ٹی20 میچز پر مشتمل سیریز میں شاداب خان کی واپسی کے امکانات روشن ہیں، اور کمیٹی عبدالصمد اور معاذ صداقت جیسے نوجوانوں کو بھی موقع دینے پر غور کر رہی ہے۔
اسی دوران، ورلڈکپ ٹی20 کے لیے پی سی بی کو 6 جنوری تک نام بھیجنے ہیں، جس سے قومی ٹیم کے حتمی اسکواڈ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ سلیکٹرز کا مقصد ٹیم میں توازن برقرار رکھنا اور نوجوانوں کے ساتھ تجربہ کار کھلاڑیوں کا امتزاج فراہم کرنا ہے۔